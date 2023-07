Este lunes 24 de julio se despachó con una auténtica bomba: el Fútbol Club Barcelona no solo que se estaría animando a tentar a Kylian Mbappé, sino que, según lanzó en una publicación el periódico francés L’Equipe, ya habría iniciado contactos tanto con el entorno del futbolista como con la directiva del París Saint-Germain.

Claro, en primera instancia suena bastante extraño, dado que a principios de junio Joan Laporta y compañía expresaban que el regreso de Lionel Messi al Blaugrana, más allá de que habrían realizado intentos, se tornaba imposible por su situación económica y financiera dentro del fair play impuesto por LaLiga de España.

Y de repente, ahora, salen a buscar a la gran obsesión no solo del Real Madrid sino también del Al Hilal de la Liga Pro de Arabia Saudita que, en las últimas horas, ofreció 300 millones de euros al París Saint-Germain y 700 millones a Kylian Mbappé por la temporada 2023/2024, cifras que, desde afuera y por las noticias recientes, parecen inalcanzables para el FC Barcelona.

No obstante, el periódico La Vanguardia reportó que la institución culé tiene un plan para seducir, en primera instancia, al PSG y después vería cómo hace para convencer al capitán de la Selección de Francia. Se trataría de ofrecer jugadores de jerarquía a cambio para abaratar costos. Al respecto, los apuntados serían Gavi y Ousmane Dembélé.

Barcelona busca aprovechar la mala relación entre Kylian Mbappé y PSG

El FC Barcelona busca aprovechar la mala relación del PSG con Kylian Mbappé. Es que en otras circunstancias no habría manera de negociar a Gavi y a Ousmane Dembélé más dinero, para quedarse con el delantero de 24 años. No obstante, está claro que lo más difícil no es llegar a un acuerdo con Nasser Al Khelaifi sino con el protagonista en cuestión, quien, en caso de vestir de blaugrana, sepultaría definitivamente su sueño de jugar en el Real Madrid.