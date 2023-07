Gastroenteritis vírica es el dictamen médico de ese virus que impidió a Barcelona empezar con una pretemporada por Estados Unidos que no olvidemos, tendrá Clásico ante Real Madrid en apenas unas jornadas. El conjunto culé ya piensa en poder llegar al duelo con Arsenal y en no perder sumas de dinero que como ante Juventus, ya dejan las arcas de la entidad.

“Ha sido un virus que ha afectado solamente al equipo, yo estoy bien. Estaban mal de la barriga, alguno con vómitos, y así no se podía. Lo hemos intentado mover al lunes, pero no ha sido posible porque el estadio ya está cogido para esa fecha. Luego, ya no hay posibilidad por lo ajustado de las fechas”, palabras de Joan Laporta para explicar a MARCA como se dio una situación tan atípica como costosa para el conjunto culé.

Se debe remarcar que de momento no se han descubierto más casos de este curioso virus que ha afectado a buena parte de la expedición culé en el los Estados Unidos. MARCA asegura que si bien algunos de los pupilos de Xavi siguen con síntomas y lejos de los terrenos de juego, no se han manifestado nuevos episodios de esta gastroenteritis vírica que ataca al conjunto culé. Se viene semana importante.

El virus más caro

Barcelona espera poder competir nuevamente el día miércoles ante Arsenal en Los Ángeles. Prueba de fuego para el conjunto culé en Norteamérica y ante el subcampeón de la Premier League. En caso de tener que suspender nuevamente sus compromisos en Estados Unidos, se espera que el club pierda montos cercanos a los dos millones de euros. Entradas, merchandising y anuncios publicitarios realizados para el choque deben ser recompensados.

Si bien Barcelona tiene un seguro contratado de cara a esta serie de imprevistos, medios como MARCA apuntan que en caso de no poder presentarse ante Real Madrid el sábado, si podría llegar un vacío cercano a los 12 millones de euros que el club pretendía ingresar con toda la gira por Estados Unidos.