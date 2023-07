MARCA publica su segunda jornada de entrevista a un futbolista que rompió con la BBC en Real Madrid, que levantó hasta cinco UEFA Champions League y que de un día para el otro, desapareció de las grandes noches. Isco se confiesa sobre su marcha del conjunto Merengue, apunta a los nombres que provocaron su caída e incluso desvela que Josep María Bartomeu buscó su fichaje desde el Bernabéu.

A sus 31 años el malagueño espera por un nuevo destino. Sevilla ya ha quedado atrás, lo ocurrido con Unión Berlín es historia e Isco apunta que si llegan ofertas para disfrutar, no tendrá problemas en volver al césped. MARCA consulta al media punta por un paso por Real Madrid que vio lo mejor y peor del futbolista que enloquecía al Bernabéu.

¿Cuándo se empezó a torcer todo? Para entender esta historia hay que devolvernos a la temporada 2018/2019. Un Real Madrid tricampeón de Europa se queda sin Cristiano Ronaldo, despide a Julen Lopetegui y asume Santiago Solari como interino. Desde ese momento y pese a los chispazos de talento, Isco confiesa que todo empezó a torcerse: “Y a partir de ahí ya no existía para nadie. Ni para el entrenador, ni para los ayudantes, ni para nadie. Nadie me daba explicaciones de por qué de repente dejé de tener minutos y yo cuando le preguntaba directamente a Solari me decía que no pasaba nada, pero que el entrenador decidía”.

“Me hacía viajar para dejarme sentado viendo el partido en la grada. Y yo no sentí respaldo por parte del club ni de nadie…Recibí una llamada suya en la que me dijo que estaba entrenándome bien y que iba a empezar a confiar en mí. Me lo dijo, además, un día que estaba lesionado y no entraba en la lista, pero pensé que igual cambiaban las cosas. Al partido siguiente me dejó de nuevo en la grada, así que realmente no sé si se estaba riendo de mí…”, continúa Isco en MARCA antes de desvelar que pudo ser culé.

Barcelona le buscó

El malagueño meditaba marcharse, pero Real Madrid le acabaría renovando como desvela, ante el latente interés del rival de toda la vida. Josep María Bartomeu buscó su fichaje antes del estallido de la pandemia y le ofertó esos minutos que en la capital no llegaban ni con Solari ni en el primer regreso de Zinedine Zidane.

“Tenía muchas ofertas. Había miedo a que me fuera a algún equipo rival…Sí. Hablo del Barça. Me llamó Bartomeu y con lo que pagaba Bartomeu en esa época… Pero yo estaba en el Madrid muy bien, con mis compañeros, con un ambiente increíble en el vestuario… Era el equipo de mis sueños, en el que yo había ganado lo que soñaba… No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo. La ciudad, además, es maravillosa”, desvela el andaluz.