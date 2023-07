Ilkay Gundogan era presentado ayer, se espera por ofertas y la pretemporada del Fútbol Club Barcelona sigue adelante con el dinero como principal tema de conversación. La entidad dirigida por Joan Laporta necesitaría 60 millones de euros antes de que termine el verano de cara a cuadrar sus cuentas. En caso de no hacerlo, Xavi puede quedarse sin hasta cinco jugadores.

Los estragos y consecuencias de la era Josep Maria Bartomeu no dejarán de pasar factura a corto plazo. Las finanzas del Barcelona se encuentran condicionadas por todas y cada una de las operaciones realizadas en los últimos años e igualmente por un futuro donde no olvidemos, no se contará con el Camp Nou a modo de ingreso. Se espera llegar con todo en regla al Día D, pero lo cierto es que hasta que no lleguen los montos indicados, Xavi y su CT cruzan los dedos.

COPE hoy es quien desvela cómo Barcelona todavía tiene pendiente diversos pagos alrededor de las palancas activadas por Joan Laporta en la última campaña. Subsanar dichas deudas se hace clave de cara a no sufrir consecuencias en cuanto al Fair play financiero se refiere. Si no se consigue dicho objetivo el césped será quien pague los platos rotos.

Fichajes y renovaciones en vilo

La deuda impagada por dichos 60 millones de euros a causa de las palancas tienen ahora mismo limitada la inscripción de nuevos jugadores para la disputa de LaLiga. Repetimos que quedan prácticamente seis semanas por delante, pero a día de hoy Íñigo Martínez, Ilkay Gundogan, Ronald Araujo, Marcos Alonso y Sergi Roberto no cuentan con los avales para disputar la Primera División española.

Si bien Barcelona maneja diversos nombres en cuanto al apartado de salidas se refiere, las cuentas en este momento son claras. COPE afirma que en caso de no pagar dicha deuda por las palancas activadas hace 12 meses, Xavi Hernández puede quedarse sin hasta 5 jugadores que se hacen vitales para volver a pelear en todos los frentes. El medio apunta que incluso con los montos que se pretende ingresar por Frank Kessie o Ansu Fati, no alcanza.