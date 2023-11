Carlo Ancelotti sigue generando informaciones alrededor de un futuro que se divide entre Real Madrid y la selección de Brasil. En medio de una oleada de rumores que por España hablaban incluso de una renovación en el Bernabéu, la prensa carioca entrega otra mirada sobre el italiano. Indican que este ya habría firmado su contrato con la Verdeamarelha y que llegará al universo CONMEBOL para el 2024. 1 de enero, fecha clave.

“Esta noticia que viene de España es maravillosa. Un día Ancelotti renovará con el Madrid por dos años, al siguiente viene a Brasil…Los españoles se pelean cada día con información contradictoria. El Real Madrid juega con esto todo el tiempo. Pero no hay riesgo de nada. Todo está tranquilo, está firmado el contrato”, palabras de Renato Mauricio Prado y UOL Esporte. Eso sí, recordemos que en términos legales dicho hecho es ilegal teniendo en cuenta que el italiano no será agente libre hasta el primer día del 2024. Más pronto que tarde se confirma todo.

Varias preguntas quedan en el aire. La primera pasa por consultarse si Ancelotti llega o no a la Copa América de Estados Unidos. Todo apunta a un imposible teniendo en cuenta que la temporada de Real Madrid termina sobre el 26 de mayo como mínimo. El 14 de junio inicia todo en Atlanta, por lo que salvo giro de 180 grados deberíamos ver ahí a Fernando Diniz. Las fechas de Eliminatorias del mes de septiembre del 2024, vs. Ecuador y Paraguay, primera posibilidad para Carletto en este sentido.

Las últimas horas hablaban incluso de una opción de renovar a Ancelotti. Medios como MARCA o Relevo dejaban en claro que Real Madrid estaba más que contento con un entrenador de club y hecho a medida de la entidad. Habría que ofrecerle esta el italiano antes de enero para que Brasil no pueda llevárselo en verano, pero no existen precedentes en la gestión de Florentino Pérez sobre DTs que modificaron sus contratos antes del final de la temporada. Suenan Xabi Alonso, Raúl y Álvaro Arbeloa como primeras opciones.

“Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me hace mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir”, palabras del propio Ancelotti en el mes de julio para explicar la situación. España habla de renovación, Rio de un fichaje concretado y en enero del 2024 todo quedará más que claro. Hoy la Verdeamarelha se juega su histórico invicto como local ante Argentina. Seguro tendrá su influencia en lo que viene por delante.

Números de Ancelotti en Real Madrid

253 partidos, 182 victorias, 33 empates y 38 derrotas componen el paso del italiano por el Bernabéu. Uno donde ya es el segundo entrenador con más batallas al frente de la entidad. Sus cinco temporadas en Real Madrid han dejado un total de 10 títulos donde resaltan 2 ediciones de la UEFA Champions League. Brasil suspira por sus servicios.

Ancelotti puede romper la historia de Brasil

Jorge Gomes de Lima y Nelson Ernesto Filpo Núñez son los únicos casos de DTs extranjeros al frente del combinado con más Mundiales de todos los tiempos. Han tenido que pasar casi 60 años (1965) para que la Verdeamarelha mire por fuera de sus fronteras buscando talento. Enero del 2024 se define todo.