Se acerca el regreso de las ligas locales y con ello tanto la información como los rumores de estos. Desde Alemania Bayer Leverkusen responde al Real Madrid por su interés en Xabi Alonso. Se esclarece si existe una cláusula de liberación contractual que ponga precio a los servicios del vasco. Es quien más gusta por el Bernabéu si Carlo Ancelotti pone rumbo a Brasil. La Bundesliga espera retenerle.

“¿Cláusula especial de Xabi Alonso? No, pero no necesitas una cláusula. Tenemos muy, muy buena relación con Xabi y él sabe que somos un club serio. Al final, no vamos a obligar a alguien a quedarse si no quiere quedarse”, empezaba Fernando Carro como CEO de un Leverkusen líder a 20 de noviembre. El vasco, con contrato hasta el 2026, ha revolucionado un fútbol alemán donde Bayer busca su primer título de liga de su mano. Desde el BayArena hablan de un momento para centrarse en el césped y no en el futuro.

Y lo hacen por que sus filas han irrumpido como nunca en la historia de la Bundesliga. Leverkusen es líder tras 11 jornadas y luego de haber ganado 10 de sus encuentros. Apenas un empate ante Bayern Múnich, invictos y con hasta 34 goles, el equipo de Alonso ha llamado la atención de todos por un fútbol alemán donde a base de juego ofensivo Xabi lucha contra potencias con más historia y dinero que su entidad.

Fernando Carro no ignora la realidad. Varios clubes europeos siguen de cerca de un Alonso que también comanda su zona en la UEFA Europa League. No habrá cláusula, pero tampoco se cierran las puertas. Ya habrá tiempo de analizar todo: “No, no hay nada en el papel, pero a veces los acuerdos que no están en el papel también son acuerdos y sabemos que si necesita hacer algo en el futuro podremos hablar entre nosotros. Espero que no tengamos que hacer esto porque él se quedará y será feliz en Leverkusen”.

54 encuentros lleva el vasco al frente del BayArena. Un balance de 33 vitorias, 10 empates y 11 derrotas ostenta Alonso en un paso por la Bundesliga que ha sido monitorizado por Real Madrid desde los tiempos de Xabi en el fiallial de Real Sociedad. Carlo Ancelotti tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024 y de momento no hay voces oficiales que confirmen su continuidad en la casa blanca. Leverkusen de momento, niega la existencia de una cláusula para quedarse con su estrella.

Brasil da por hecho a Ancelotti desde Madrid

Es la información de Renato Mauricio Prado y UOL Esporte. El medio afirma que la federación brasileña ya tendía todo acordado con el entrenador del Real Madrid para la próxima temporada. No temen a los rumores de una renovación del italiano por el Santiago Bernabéu.

Raúl se ofrece a Real Madrid

“Yo soy una persona de club. Estoy encantado con lo que hago y el año que viene en el fútbol nunca se sabe”, palabras del entrenador del filial del Real Madrid. Para muchos es el tercero en las quinielas de la próxima temporada. Su presente junto a jóvenes como Nico Paz o Álvaro Rodríguez en el Castilla, clave para darle fichas a Ancelotti en plena oleada de lesiones en el primer equipo.