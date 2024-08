Lo que durante algunas horas apuntaba a ser la gran noticia del día fue rápidamente desactivado por el entorno de Neymar. Los rumores alrededor del supuesto ofrecimiento del jugador brasileño al Barcelona se tomaron las portadas de medio planeta. Por medio de sus redes sociales y con un duro comunicado, el actual futbolista del Al-Hilal del Arabia Saudita niega cualquier tipo de información alrededor del tema.

Rápidamente medios como Jijantes o Globoesporte hablaron de un Neymar decidido a volver a la que fue su casa durante años. Incluso se animan a dar los motivos por los cuales Hansi Fick habría rechazad cualquier tipo de retorno del ex Santos o PSG a la ciudad condal. Sin titubear y por medio de sus redes sociales, Ney acusó a dichos portales con duras líneas que desmienten su deseo de abandonar Arabia Saudita. Costó cerca de 90 millones de euros al Al-Hilal, que nadie lo olvide.

“Además de ser una MENTIRA, este artículo es una tremenda falta de respeto hacia el atleta y su club, Al-Hilal. Neymar Jr. tiene contrato con el club saudí, está feliz en Riad y pronto volverá a los terrenos de juego para deleitar a los aficionados de todo el mundo”, palabras textuales de un comunicado que rápidamente llegó a todo el viejo continente. De momento, la gran estrella del fútbol brasileño niega una información que no es la primera vez que acompaña su actualidad.

Una marcada ahora mismo por la recuperación de Neymar. El delantero y su rotura de cruzados en el pasado Uruguay vs. Brasil le han impedido volver a jugar e incluso a perderse la Copa América ganada por Argentina en los Estados Unidos. Mientras aguarda para volver al césped, Ney niega en todos los sentidos que a sus 32 años se haya ofrecido para retornar a un Camp Nou donde no es la primera vez que su retorno generas este tipo de informaciones. Tiene contrato en Riad como mínimo, hasta el 30 de junio del 2025. Santos, Flamengo y la MLS donde se encuentra Lionel Messi ya han sonado como un posible destino no mucho tiempo atrás.

No han sido meses fáciles para el astro brasileño en Riad. A pesar de todos los éxitos nacionales como continentales del Al-Hilal, Neymar apenas ha podido jugar en hasta 5 ocasiones con un equipo donde figuras de la talla de Mitrovic, Milenkovic Savić o Bono llevan las riendas por estas horas. Un tanto y tres asistencias, el recorrido del ex Barcelona por una Saudí Pro League donde los mejores reporten hablan de un mes para volver a verle sobre un césped de manera oficial. Hasta aquí, se afirma que lo de regresar al Camp Nou no es una posibilidad.

Los números de Neymar en Barcelona

Durante cuatro años Barcelona pensó que tenia al verdadero heredero de Lionel Messi en sus filas. 186 partidos, 78 asistencias y un total de 105 goles marcaron una historia con hasta título de Champions League que solo PSG y sus millones cortaron en el verano del 2017. Los 222 millones de euros pagados a modo de cláusula de rescisión nunca permitieron encontrar otro Neymar en la ciudad condal.

Joao Cancelo, próximo compañero de Neymar

“A-Hilal espera que la última luz verde de João Cancelo viaje para recibir atención médica, ya que todo depende de la aprobación del jugador. El acuerdo con el Manchester City se concreta según lo revelado por un paquete de 25 millones de euros, ya aceptado”, informaciones de un Fabrizio Romano que trae la última hora alrededor del ex Barcelona o Bayern Múnich. No olvidemos que el mercado saudí cerrará 15 días después del europeo.