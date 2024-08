Neymar y Barcelona han sonado en cada verano para volver a verse las caras. Desde el 2017 que ambos nombres emprendieron rumbo separadas y que muchos buscaron que en algún volviesen a encontrarse. Reportan desde la capital de Cataluña que el equipo dirigido por Hansi Flick se negó en este verano a ver al delantero de Al-Hilal por LaLiga española. Tres motivos componen todo.

Jijantes y Gerard Romero fueron los responsables de una información sorprendente a días del final del mercado de fichajes. Neymar se habría ofrecido al Barcelona para llegar al equipo de Hansi Flick antes de 31 de agosto. Dicen que el DT alemán rechazó la operación, así como no se tiene margen salarial para inscribir al crack ex Santos e igualmente que la recuperación del jugador tras romperse los ligamentos cruzados ante Uruguay no permitiría disfrutarle a corto plazo.

Todo se habría dado en plena caída del fichaje de Nico Williams desde Athletic Club de Bilbao. Neymar, fichad por 90 millones de euros desde PSG y rumbo al Al-Hilal, habría buscado sondear un regreso al Barcelona que no tuvo rápida ni positiva acogida. El cuerpo técnico de Flick no habría dado el visto bueno a la operación y desde dicho momento se puso en marcha la trama que finalmente terminó con Dani Olmo como fichaje estelar de la temporada.

Uno que recordemos todavía no ha podido ser inscrito para jugar LaLiga. Barcelona hace oficial horas atrás las salidas de Vitor Roque y Clement Lenglet de cara a conseguir que el ex Leipzig diga presente en el choque de las próximas horas ante Rayo Vallecano. A toda esta trama de un Neymar lesionado, sin el beneplácito de Flick y de Fair Play Financiero, igualmente hay que sumarle la figura de Federico Chiesa.

Ante Real Madrid y en un amistoso de verano por el 2017, última jornada de Neymar con la camiseta del Barcelona: IMAGO

Y es que Jijantes afirma que el delantero de Juventus es la única prioridad de Barcelona en caso de que haya o se pueda ir al mercado. Thiago Motta no contará con el italiano en Turín, quien por solo 15 millones de euros puede dejar a entidad italiana. Es una operación tres, cuatro o cinco veces más barata que la de un Neymar que no olvidemos, tendría que negociar con Al-Hilal para dejar Oriente Medio. No será la primera o última vez que el brasileño suena o sueña con volver al estadio donde más feliz fue desde que dejase Santos por el viejo continente.

Los números de Neymar en Barcelona

Desde 2013 hasta mediados del 2017 se contó en el Camp Nou con un joven llamado a ser el heredero de Messi en todos los sentidos. 186 partidos, 105 goles, 78 asistencias y un total de 10 títulos donde destaca la final de la UEFA Champions League 2015 ante justamente Juventus, resumen de un paso de Neymar por Barcelona que solo se pudo ver cortado por los 222 millones de euros ofrecidos desde PSG por sus servicios.

Neymar, el ídolo de Lamine Yamal

“¿Igual que Messi? Son comparaciones que a la gente le salen solas, pero no hay nadie que se le pueda comparar, intento jugar a mi juego y sin presión…Siempre he dicho que el mejor de la historia es Leo Messi, pero el que me gustaba ver era Neymar”, declaraciones de a joya culé sobre dos íconos puntuales de la historia blaugrana en este siglo. Para muchos, Lamine está llamado a ser el heredero y pieza angular del club de cara a los próximos años.