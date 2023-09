Aunque el mercado de pases del fútbol europeo cerró hace aproximadamente 20 días, los murmullos que vincularon a Kylian Mbappé con el Real Madrid siguen retumbando por los pasillos del Santiago Bernabéu. Por eso, aunque el contexto era la previa del encuentro frente al Unión Berlín por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, a Eduardo Camavinga le consultaron sobre su compatriota.

Es que en el medio de todo lo que se dijo y del encuentro del joven volante con la prensa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas este martes 19 de septiembre, hubo un llamado a la Selección de Francia para las Eliminatorias clasificatorias a la Euro de Alemania 2024 y para un amistoso (justamente contra el elenco teutón). Allí, el comandado por Carlo Ancelotti se reencontró con el delantero del PSG.

Pero a pesar de que compartió algunos días con el que podría llegar a ser su compañero de equipo -esa es la esperanza del Real Madrid y la versión que siguen sosteniendo los medios más cercanos a la Casa Blanca-, Eduardo Camavinga, según él, no sabe nada. Y como se dice en la jerga, paró de pecho la pregunta y definió como el mejor de los declarantes.

”Yo pienso que tú sabes más cosas que yo. Yo no he hablado con él de eso. Yo no sé nada”, le dijo Camavinga, entre risas, al periodista que le realizó la consulta en la conferencia, a raíz de la chance que aún se mantiene latente de que Kylian Mbappé abandone el París Saint-Germain a mediados del 2024 para empezar a jugar de local en el Estadio Santiago Bernabéu.

Eduardo Camavinga resaltó el buen clima dentro del vestuario del Real Madrid y contó con quiénes tiene mayor afinidad

”Somos un grupo de jóvenes. Me quedo más con Auri (por Aurélien Tchouaméni) que habla francés y con Vini. Pero no hay una persona que me guste más que otra. Ahora dentro del campo, ya lo he dicho, me intento fijar en Toni (Kroos) y en Luka (Modric)”, respondió Eduardo Camavinga en la previa del Real Madrid vs. Unión Berlín por Champions League.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Unión Berlín por la Champions League?

Real Madrid recibirá a Unión Berlín este miércoles 20 de septiembre desde las 21:00 horas de Europa Central en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido se disputará bajo el marco de la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023/2024.