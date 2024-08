El Comité Técnico de Árbitros (CTA) anunció, este martes 13 de agosto, una serie de cambios y ajustes que aplicará en el reglamento para la temporada de LaLiga que está a punto de comenzar, con el objetivo de mejorar la experiencia del juego y aclarar ciertas situaciones que durante cursos anteriores generaron polémica.

Una de las principales novedades se centra en las sustituciones. A partir de ahora, los equipos podrán realizar un cambio adicional en caso de que un jugador sufra una conmoción cerebral. Esta medida, alineada con los protocolos de seguridad internacionales, busca proteger la salud de los futbolistas. Además, se permitirá que cinco jugadores calienten en la banda durante los partidos.

En cuanto al uso del VAR, el CTA mantendrá su filosofía de intervenir lo menos posible, enfocándose en corregir errores claros y evidentes cuando hiciera falta. En ese mismo sentido, se seguirá utilizando el sistema de fuera de juego semiautomático para agilizar las decisiones del juez de campo. Asimismo, en cuanto a las acciones en el área, la idea es penalizar únicamente las infracciones que no dejen dudas en la fricción.

Respecto al juego con la mano, el reglamento fue actualizado para aclarar las situaciones que se consideran falta. Se sancionarán aquellas acciones voluntarias, en posiciones antinaturales o que impidan una acción clara de gol. Por el contrario, no se considerarán infracción las manos que estén pegadas al cuerpo, apoyadas o que sean consecuencia de un reflejo natural.

El CTA exigirá que solo el capitán de cada equipo dialogue con el árbitro

El CTA reiteró la importancia del respeto hacia los árbitros. Por lo tanto, únicamente el capitán de cada equipo podrá dirigirse al colegiado para elevar algún reclamo, siempre con un tono respetuoso, tal como se aplicó en la Eurocopa de Alemania. Cualquier falta a este principio será sancionada, en primer término, con una amonestación.

Así será la primera jornada de LaLiga en la que empezarán a regir los cambios del CTA

LaLiga 2024/2024 abrirá el jueves 15 de agosto con Athletic Club vs. Getafe y con Real Betis vs. Girona. Seguirá el viernes 16 con Celta vs. Alavés y Las Palmas contra Sevilla. El sábado 17 con Osasuna frente a Leganés y Valencia ante Barcelona. Domingo 18 con Real Sociedad vs. Rayo Vallecano y Mallorca vs. Real Madrid. Y cerrará el lunes 19 con Villarreal vs. Atlético de Madrid y Valladolid frente a Espanyol.