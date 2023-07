Atlético de Madrid sigue reforzándose de gran manera en este mercado de verano. Tras las llegadas de Caglar Söyüncü, Javi Galán y César Azpilicueta, se anunció su cuarto fichaje. El uruguayo Santiago Mouriño fue anunciado de forma oficial este jueves y tuvo su presentación en el club en una rueda de prensa junto al presidente Enrique Cerezo.

Mouriño llega a Atlético de Madrid por una cifra de 2.7 millones de euros pagados a Racing de Uruguay. Es su primera experiencia en el fútbol europeo en donde espera dejar su nombre en alto y continuar con el legado de los uruguayos en el club tal como lo hicieran Diego Godín y José María Giménez.

“Lo primero, darle las gracias al presidente. Para mí, llegar a Europa a un equipo tan grande te llena de emoción y orgullo. Tengo ganas de triunfar y dejar mi nombre grabado en el club“, fueron sus primeras palabras como Colchonero. “La afición lo dije, se parece a la hincada de Europa más sudamericana. Estoy acostumbrado y me han comentado que la de acá es así. Eso me pone muy contento“, agregó.

Mou, como le gusta que lo llamen, sabe que no la tendrá fácil. “La verdad que físicamente estoy bien. Me está costando un poco con pelota porque es un cambio muy grande. Poco a poco le estoy agarrando el ritmo“, deslizó. Por último, espera una charla con Diego Simeone. “No hable mucho con él. Me dio la bienvenida. Ya habrá tiempo para hablar. Ahora entrenamos fuerte y ya habrá tiempo para hablar la semana que viene“, comentó.

¿Atlético de Madrid tiene al heredero de Diego Godín?

Antes de su presentación este jueves con Atlético de Madrid, Mouriño ya avisó que busca dejar bien alto a Uruguay en el club tal como lo hiciesen figuras en su puesto del calibre de Diego Godín y José María Giménez.

“Salir de Uruguay a Europa es muy complicado. Por suerte me tocó y lo tomó con mucho entusiasmo. Yo siempre miraba a Giménez y Godín. Eran mis ídolos. Compartir plantel con él lo voy a disfrutar mucho y a aprender“, aseguró.

Diego Godín fue uno de los referentes de Atlético de Madrid durante los últimos años. Jugó un total de 389 partidos donde marcó 27 goles y 14 asistencias. Por su parte, Giménez lleva 285 encuentros y contando en el club rojiblanco con 12 goles y 10 asistencias.