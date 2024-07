La Casa Blanca no quiere que el joven talento argentino se le escape, tal como le sucedió recientemente con Leny Yoro.

Contra todos los pronósticos, Leny Yoro, que era pretendido por el Real Madrid, firmó para el Manchester United. El defensor francés de tan solo 18 años, este viernes 19 de julio estrechó su lazo con el elenco inglés hasta el 30 de junio del 2029. Incluso, ya posó con la indumentaria oficial y recorrió las instalaciones del Old Trafford.

Tal desenlace, aunque fue mínimo, generó algo de ruido en la Casa Blanca, que pretendía encontrar una alternativa a futuro para una zaga central en la que por el momento está bien cubierta con Éder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba y Aurélien Tchouaméni (quien alterna en ser una opción en el mediocampo y en la línea de fondo).

Y este resultado sorpresivo para lo que está acostumbrado Real Madrid (que habitualmente gana todo tipo de puja en el mercado de pases) provocó que aceleraran en las conversaciones que desde hace meses vienen manteniendo con el entorno de Franco Mastantuono, la joven promesa argentina que se desempeña en River Plate.

Conforme al Diario AS, en la institución de la capital española no quieren que el mediocampista se les escape tal como sucedió con el defensor francés. Por eso, se espera que en las próximas semanas, dentro de lo que corresponde al mercado de pases del verano europeo, haya novedades a raíz de un acuerdo con el elenco millonario.

Franco Mastantuono, con posible destino en el Real Madrid.

Augusto Fernández, representante de Franco Mastantuono, dijo que el futbolista solo piensa en River

Augusto Fernández, que supo vestir las camisetas de River, Atlético de Madrid, Celta, Cádiz y Selección Argentina, entre otros, actualmente cumple el rol de manager. Entre los jugadores que representa, se encuentra Franco Mastantuono, futbolista que desde hace semanas se ubica en la órbita del Real Madrid.

“¿Si está para ir al Madrid? Es normal que un club como el Real vaya a buscar a un jugador del prototipo de Franco. Por edad y personalidad es muy apetecible para el Madrid, para el Atlético, el Barcelona, el PSG…”, comentó Fernández en conversación con Olé. No obstante, aclaró que por el momento solo piensa en su presente: ”Pero él tiene claro que su deseo es jugar en River y seguir demostrando. Entiendo que se hable de él, pero al jugador no lo afecta. Y menos mal: no todos tienen su capacidad de abstracción”.

¿Cuál es el valor de mercado de Franco Mastantuono?

De acuerdo a Transfermarkt, Franco Mastantuono tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. No obstante, River Plate le aplicó una cláusula de rescisión cercana a los 45 millones. Ese es el monto que se puso sobre la mesa en las charlas que las autoridades riverplatenses mantuvieron recientemente con sus pares del Real Madrid. Aún no hay una cifra establecida para la transferencia.