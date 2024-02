“Kylian Mbappé ya ha firmado su contrato con Real Madrid”. Así abre la mañana de este lunes la prensa española. Una información contundente y que incluso asegura que todo se devuelve 15 días en el tiempo. Este sería el primer acuerdo contractual entre las dos partes y tras más de 7 años de búsqueda para unirse. Los montos, sueldos y primas, inferiores a lo que la casa blanca estaba dispuesta a ofrecer por el crack del PSG en aquella primavera del 2022,

MARCA lo sentencia así. Aseguran por el medio que en poco más de 133 días el delantero será presentado en el Santiago Bernabéu. Real Madrid habría conseguido finalmente la firma de un Mbappé que dejará Francia tras una vida por la Ligue 1 y todo esto renegando buena parte del dinero ganado a manos de Qatar por el Parque de Los Príncipes. ¿Cuántos millones se lleva? ¿Por cuantos años es el acuerdo? ¿Qué pasa con sus derechos de imagen? Vamos con ello.

Si la información del medio es cierta, Mbappé será jugador del Real Madrid como mínimo hasta el 30 de junio del 2029. No será por esas seis temporadas que usualmente firma la casa blanca con sus nuevos fichajes. Habrá un sueldo valuado en 15-20 millones de euros anuales para el delantero de 25 años (ganaría hasta 50 entre cláusulas y primas). Hablamos de cifras que apenas suponen una tercera parte de lo que PSG le ponía sobre la mesa desde su última renovación. MARCA afirma que Kylian Lotin firmó los documentos de su arribo a LaLiga hace 15 días.

Vamos con más datos. Mbappé cobraba en París primas de fidelidad que llegaban a los 80 millones de euros anuales. Por España se indica que Real Madrid le abonará una sema total de 50 millones de euros a modo de prima de fichaje. Más que inferior a la del 2022, donde las negociaciones estaban en este mismo contexto con la junta directiva de Florentino Pérez ofreciendo hasta el doble.

Por MARCA también se indica que la última semana vio nacer a un nuevo competidor. Uno del cual no se desvela el nombre, pero que se puso en contacto con el entorno del jugador para buscar su arribo a coste cero. El séquito de Mbappé habría desestimado cualquier avance que no fuese con la casa blanca del fútbol. La presentación tendrá que ser en los primeros días de junio y con el permiso de un PSG que le tiene en contrato hasta el 30/06. No olvidemos que luego vienen la Eurocopa, los JJOO y por ende menos fechas para una gran fiesta en Madrid.

Los derechos de imagen

Usualmente Real Madrid comparte al 50% este ítem con sus jugadores. Si bien el portal no da cifras exactas, se especula con que Mbappé tenga el mejor porcentaje de derechos de imagen en la historia de un jugador del club merengue. Una forma de equilibrar la rebaja salarial que hará el delantero si comparamos su contrato en PSG, así como para evitar celos en un vestuario donde la masa salarial tiene como fichas más caras a las de David Alaba y Toni Kroos. ¿Cerrado? Veremos.

Sus posibles números

Hay dos grandes opciones en el aire. Vinicius es el dueño de la ‘7’ y el pilar de la marca del Real Madrid por estas fechas. Queda libre la ‘9’ desde la salida de Karim Benzema rumbo a Arabia Saudita. Eso sí, todo apunta al final del ciclo de Luka Modric por una entidad donde no debería sorprender ver a Mbappé con la ‘10’ sobre sus hombros.