Empieza la cuenta atrás. Tras el comunicado oficioso del PSG, las filtraciones de los medios galos e incluso las confirmaciones de Fabrizio Romano todo queda en manos de Kylian Mbappé. Real Madrid espera por el final de una novela donde todavía quedan varios flecos por delante. Estos son los pasos y fechas claves para el final de la trama que se ha tomado toda la actualidad del club desde el verano del 2017. El verano tiene varios ítems a tener en cuenta.

Ahora mismo se espera por la primera aparición del PSG tras las filtraciones. Luis Enrique hablará en las próximas horas y será el inicio de una serie de declaraciones que solo serán alrededor de Mbappé. Supondrá el punto de inicio para entender la postura de Qatar a lo publicado en las próximas horas. Desde entonces habrá que negociar con Fayza Lamari para conseguir un adiós a París que no deje mal al jugador. Es año de JJOO en la capital gala y de Eurocopa, que nadie lo olvide.

¿Qué más? Medios como MARCA hablan de un Mbappé que todavía no ha firmado, pero que está cerca de hacerlo. El sueldo de casi 25-30 millones de euros anuales no parece un problema, si el saber que porcentaje de los derechos de imagen se lleva Kylian y cuantos Real Madrid. Usualmente es un reparto de 50-50, pero el entorno del jugador pide más. Esto y diversas cláusulas contractuales como la prima de fichaje son lo que separan un anuncio oficial que también tiene fechas para concretarse.

Real Madrid no hará daño, o por lo menos no se espera. Que a nadie le sorprendan desmentidos oficiales sobre el fichaje (ya ocurrió con David Alaba desde enero a junio del 2021). Se especula que con que cuando finalice la temporada del PSG, por lo menos en Champions, se podrá realizar un comunicado que no afecte a la imagen de Mbappé o Francia ante su afición. El Parque de Los Príncipes ya pitó a nombres como Lionel Messi o Neymar en su salida, por lo que evitar represalias hacia el punta se hace clave para que todo sea lo más amable posible. París termina la campaña sobre mediados de mayo.

A todo se le suma que ambos clubes pueden medirse. Los cuartos, semifinales o una hipotética final de la Champions pueden unir todavía al PSG con Real Madrid. No se quiere llegar a dicho escenario con un comunicado oficial del fichaje de Mbappé, así como con todo el morbo que habría en el aire. Incluso si los anuncios llegan a finales de temporada, con todo firmado y acordado, quedan todavía varias fechas claves.

¿Cuándo podrían presentarle?

Decíamos: Es año de JJOO en la capital gala y de Eurocopa. El segundo torneo empieza el 14 de junio, por lo que en caso de cerrar la trama Mbappé, Real Madrid tendría apenas algunos días para presentarle en el Bernabéu. LaLiga culmina sobre el 20 de mayo y la Champions League el 1 de junio. Si ficha por la casa blanca, es impensado que no se vaya con la selección de Francia sin pasar por una capital española donde su imagen es esperada desde hace siete años. Hagan sus apuestas pensando en la fecha.

La trama Juegos Olímpicos

¿Se imaginan un Real Madrid donde Mbappé no pueda estrenarse hasta la cuarta o quinta fecha de LaLiga? Pues puede ocurrir. La presencia de Kylian en la sección de fútbol de los Juegos Olímpicos es clave para toda Francia. El certamen termina sobre el 11 de agosto. LaLiga comienza algunos días después, pero el delantero necesitaría tanta descanso tras un verano de JJOO y Eurocopa como una pretemporada individual. Son algunas preguntas que restan por resolverse en una trama que parece más cercana que nunca de su fin.

MARCA cierra la mañana con otro punto clave: Real Madrid no pagará ni cederá ante el jugador como en el 2022. Es la clave que compone la estrategia del club ante todo lo ocurrido en estos años. Ahora mismo y tras salir PSG del tema, todo queda en manos de Mbappé, Fayza Lamari, Florentino Pérez y el CEO merengue José Ángel Sánchez. ¿Un número de camiseta en caso de ser blanco? La 10 de Luka Modric apunta por todo lo alto.