Nada volvió a ser igual desde aquel 5 de agosto del 2021. Barcelona y Lionel Messi separaban sus caminos para iniciar su primera era sin cabalgar juntos y de la mano. Casi tres años después, la oposición política del club reclama viejas deudas a Joan Laporta y un paso al costado tras la salida de La Pulga. Se pide refundar a la entidad en cuanto a ítems económicos, de objetivos e igualmente hasta sociales. La marcha del argentino, un punto de fractura sin retorno. Atentos.

Victor Font es una figura conocida en el barcelonismo. Fue el gran rival de Laporta en las últimas elecciones. También el candidato a presidente que pretendía llevar a Xavi al Camp Nou antes que nadie, así como el hombre que ha afirmado desde aquel 5 de agosto del 2021 que tenía un plan de contención para retener a un Messi sin contrato por esas fechas. En una carta abierta a los culés, asegura que la marcha de Leo fue el inicio del sinfín de problemas que se han tomado a la entidad desde entonces. Palabras tajantes a los socios: “Lionel no era el problema, era la solución”.

“Era necesario ejecutar inmediatamente un plan de choque. Uno que nos habría permitido renovar a Messi. Reducir pérdidas y tener oxígeno financiero para complementar el talento local con una o dos estrellas mundiales. Retener a Messi nunca podía ser un problema. De hecho, era parte de la solución”, empieza en su carta Victor Font. La situación económica del club, con casi 1300 millones de euros en deudas, relacionado en sus palabras a perder el mayor activo del Barcelona a lo largo de su historia. Pide cambios de peso en la directiva. Muchos dardos a Joan Laporta.

Apunta contra Laporta por su relación con Florentino Pérez, así como la activación de palancas que en hasta 25 años no darán más dinero al Barcelona. Duras líneas de una fractura en el organigrama político del club que empezaba con la marcha de Leo: “En los últimos tres años hemos generado 1.000 millones de euros en pérdidas operativas. Hemos vendido patrimonio a socios externos. Algunos incluso poco confiables y de dudosa reputación, que no pagan lo que deben. No han aportado ningún valor al club”.

“La única solución para proteger el modelo pasa por la refundación del club”, el final de la carta de Font a los culés. Una en la que pide a Joan Laporta soluciones, dejar de lado los amiguismos que han llevado a nombres como Deco a las oficinas de la entidad y donde incluso se pone a disposición del presidente para trabajar por un futuro más optimista dentro y fuera del terreno de juego.

¿Cuánto dinero ha perdido Barcelona sin Messi?

La cuenta no es sencilla, pero hubo noticias en su día. Artículos del Diario Sport por el 2021 hablaban de un Messi que solo desde el 2017 hasta su marcha generó en ingresos un total de 619 millones de euros al club de su vida. Una suma que nunca volvió al Camp Nou, que se fue a París y que ahora es disfrutada en Miami. Si restamos su sueldo y primas, todo se queda incluso en una barbaridad tasada en 200 millones de euros.

¿Cuándo hay elecciones?

Concretamente el 30 de junio de 2026. Es el momento donde nombres como Victor Font o Toni Freixa volverán al ruedo para tomar las riendas del club. Hasta dicha fecha y salvo una moción de censura que ya le sacó del cargo a inicios de la década pasada, Joan Laporta seguirá al frente de un barco sin Messi, el dinero de su marca y con muchos objetivos tanto dentro como fuera del césped.