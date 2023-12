Joan Laporta bajó al vestuario tras la derrota en Amberes y mostró su enojo. Es el titular de una mañana movida para un Barcelona que perdió algo más que dinero en Bélgica. La prensa cercana al Camp Nou desvela las dudas que existen por la junta directiva del conjunto culé alrededor de Xavi. Los números en Europa no mienten y hablan de una necesidad de dar un paso al frente de cara a la segunda parte de la temporada.

MARCA, Relevo, AS, Sport y Mundo Deportivo hablan de una misma palabra: dudas. La octava derrota en territorio UEFA en apenas 22 presentaciones del proyecto levanta polvo en una entidad donde los rumores de un Laporta cambiando la convocatoria del club para Bélgica a su ultranza. Se dice por dichos portales que el presidente confía en Xavi, así como que existen directivos en su junta de seis nombres que piden mirar el futuro del DT. El sábado y en Valencia, una final más allá de los tres puntos en juego.

Las seis derrotas en catorce partidos de la era Xavi en Champions preocupan. Son los peores números (42% de efectividad) de un entrenador del Barcelona en la Champions League. Tras la caída ante Girona se esperaba un paso al frente que no llegó. Se será primero en un sorteo del lunes donde pueden caer rivales como PSG o Inter Milan. Los jugadores, como declaró en Amberes Ferrán Torres, están al 100% con el entrenador: “Sabemos el ruido externo que hay en el Barça, que nos intentan destruir. Estamos a tope con el míster”.

No ocurre lo mismo en una junta directiva. Laporta fue el vestuario tras el 3-2 de anoche y manifestó su enojo por la cuarta derrota desde el 28 de octubre. Queda tiempo de sobra para recomponer todo, pero el tiempo apremia. Estar a 7 puntos del líder Girona en LaLiga, ni muchos menos ayudando a un proyecto con contrato hasta el 2025. Se apunta por medios como COPE a la figura de Deco como una de las que menos confía en la figura de Hernández. Mucho ruido, bajón general y un margen de error que empieza a ser mínimo.

¿Puede salir Xavi? Ni mucho menos a corto plazo. Es lo que concluyen por MARCA, Relevo, AS, Sport y Mundo Deportivo ahora mismo. Pero también se apunta la necesidad de volver a la senda del triunfo en un equipo que ayer perdió 2.8 millones de euros y confianza ante el colista del grupo. Hernández no negó la realidad de los suyos en una zona mixta donde hubo miradas de todo tipo de Joan Laporta a su salida: “Claro que estoy preocupado, el equipo no está cómodo y tenemos que mejorar”.

Bayern Múnich ofrecería 80 millones por Araújo

Hace solo unos días se desveló que Thomas Tuchel llamaba al uruguayo para ofrecerle un rol de peso en su equipo. Ronald Araújo no analiza su salida del Barcelona ahora mismo según indican desde Sky Sports, pero habrá ofertas concretas. 80 millones de euros, la suma que Baviera traerá al Camp Nou para buscar un acuerdo con los culés.

¿Cuánto tiempo será baja Ter Stegen?

El alemán es extrañado como nunca en estas fechas. Tras ser operado de la una lesión en la espalda, se espera que no antes del mes de febrero pueda retornar al césped para tomar el liderazgo de una defensa con 7 goles en contra en los últimos 180 minutos. El peor diagnostico habla de marzo. Xavi y Barcelona ya piensan en Valencia.