Gabriel Moscardo es, junto a Endrick y Vitor Roque, la esperanza del fútbol brasileño. A su temprana edad ya se ganó la titularidad en el medio campo del Corinthians dirigido por Vanderlei Luxemburgo, apariciones que despertaron el interés, principalmente, del Chelsea de la Premier League y del Fútbol Club Barcelona.

De hecho, el elenco británico ya realizó dos ofrecimientos a la institución de Sao Paulo. La última fue de 21 millones de euros. No obstante, el Timao no pretende recibir menos de 30. Desde aquella respuesta que fue hace algunas semanas, no hubo nuevos contactos, por lo que el camino está libre para el Blaugrana, o algún otro pretendiente, para negociar.

Y al parecer, de acuerdo a una información reflejada por el periódico Sport, Deco, director deportivo del Fútbol Club Barcelona, lo tiene como una de sus prioridades para el mercado de pases. En otras palabras, la idea sería hacer una apuesta por Gabriel Moscardo similar a la que ya se decidieron a realizar por Vitor Roque (pagaron 30 millones al Athletico Paranaense).

Es más, a raíz de este panorama incierto, salió a la luz que en mayo el Culé inició las gestiones para hacerse con los servicios del volante que suma 11 presencias en primera división y que, conforme a la prensa local, está en el radar de la Selección de Brasil que se presentará en el Preolímpico clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero, claro está, no prosperó. Por eso, la idea es arremeter con mayor decisión próximamente.

¿Quién es Gabriel Moscardo, la joya brasileña en la que el FC Barcelona posó su mirada?

Gabriel Moscardo nació el 28 de septiembre de 2005 en Taubaté. Es decir, en algunos días ya será mayor de edad y estará habilitado para pegar el salto a Europa. Mide 1,85 mts, se proyecta como pivote y se formó en Corinthians, equipo en el que debutó en primera división el pasado 29 de junio frente a Liverpool de Uruguay por la Copa Libertadores.