La llegada de Hansi Flick a la ciudad de Barcelona sigue dejando pinceladas sobre como será su conjunto culé. El alemán asume las riendas de un equipo que tiene un ojo puesto en el mercado de fichajes. Se necesita mucho dinero para cumplir con la exigencias de LaLiga e igualmente poder competir a la hora de traer nombres. Los dedos apuntan a un Ronald Araújo del que el ex Bayern Múnich ya toma decisiones. El 1 de julio será clave.

La ecuación es clara: Barcelona necesita 100 millones de euros antes del 30 de junio. Todo ello para poder inscribir jugadores de cara a la próxima temporada. Nombres como Guido Rodríguez o Sergi Roberto se encuentran en veremos gracias a esto, así como otros objetivos del mercado culé. Flick es el primero en conocer una situación económica donde muchos piensan en Ronald Araújo para generar ingresos. El alemán pide que el uruguayo no deje el club y que se haga todo para que continúa al frente de la defensa.

Es una prioridad para el entrenador según publica en Sport. No olvidemos que Ronald Araújo tiene contrato apenas hasta el 2026 y que gigantes de tanto Premier League como Bayern Múnich han sondeado a su entorno en estos meses. El propio Thomas Tuchel reconoció charlas con el charrúa de cara a sacarle de un Barcelona donde no sobra el dinero. Flick, indican, habría pedido su renovación por todo lo alto. Es vital para este proyecto que inicia sin mucho capital para caras nuevas y donde el defensor se ha consagrado incluso como líder del vestuario.

Europa se encuentra más que pendiente de Araújo. Sport también indica que clubes como Manchester United y Bayern Múnich alistan ofertas de 100 millones de euros si es que realmente se abre la puerta a la salida del sudamericano. Flick pide que siga, Ronald es el primero que desea continuar al frente de la entidad y se necesita dinero antes del 30 de junio para evitar una marcha que dolería a nivel deportivo como social en el Camp Nou. No hay muchos jugadores con el precio, cartel y por encima de todo que hayan ya sido amortizados como el uruguayo.

Hansi Flick aboga por la continuidad de Ronald Araújo en Barcelona: IMAGO

“Yo obviamente, siempre lo digo que estoy muy contento aquí en Barcelona, llevo bastante tiempo aquí y bueno, después no sé lo que pasará, pero siempre digo que estoy muy feliz aquí”, palabras del propio Ronald Araújo sobre su futuro hace algunas semanas. Pese a no contar de lleno para Xavi en el final de su paso por el conjunto culé, la directiva entiende que en caso de que cuadren los números, deberá seguir al frente de una defensa donde habrá ya cambios en cuanto a salidas se refiere. Flick es el primero en pedir que no se le ponga en el mercado.

Hay jugadores que no podrían ser inscritos

Barcelona tendrá que seguir recortando su limite salarial para no tener problemas. Es la realidad a 31 de mayo mientras se buscan soluciones. En este momento nombres como Sergi Roberto no tendrán contrato, el arribo de Guido Rodríguez se encuentra en veremos y otras hojas de vida como la Vitor Roque sufren el mismo destino. Jules Koundé recordemos, no pudo ser inscrito hasta la tercera fecha de la presente campaña.

¿Quiénes más se pueden ir del Barcelona?

Hay nombres intocables. Gavi, Pedri, Alejandro Balde, Cubarsí y Frenkie De Jong (solo para una parte de la directiva), suponen hojas de vida que bajo ningún precio dejarán el Camp Nou. En tiempos donde se necesita dinero, el resto de los nombres pueden dejar las filas de Hansi Flick en caso de que lleguen ofertas convincentes.