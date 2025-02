Hansi Flick acentuó el episodio de Jude Bellingham con Munuera Montero: ”Es una falta de respeto”

Hansi Flick, este domingo, en la conferencia de prensa previa al partido que el Barcelona deberá jugar frente al Rayo Vallecano el lunes en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, opinó a raíz del episodio que tuvo lugar en El Sadar, durante el Osasuna vs. Real Madrid, que decantó en la expulsión de Jude Bellingham.

El futbolista inglés declaró ante la prensa que su comentario a José Luis Munuera Montero fue ”fuck off”, que se traduce como ”jódete”, mientras que el árbitro en su informe elevado a la Real Federación Española de Fútbol detalló que escuchó ”fuck you”, que es algo para considerarlo como un insulto mucho más directo y ofensivo.

Al respecto, Hansi Flick comentó: “Creo que es una falta de respeto, para mí es así”, y sobre el mismo tema, aclaró cuál es la recomendación que le hace a sus jugadores frente a los árbitros: ”A mis jugadores les digo que no pierdan el tiempo o energías para decir según qué cosas. Hay una persona que habla con el árbitro y es el capitán. No me gustan este tipo de comportamientos y se lo he dicho hoy a mis jugadores. No es bueno para el equipo. Una roja nos debilita y no queremos esto”.

Por otro lado, el estratega alemán admitió que durante el sábado estuvo al tanto de los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid, en donde se dieron resultados que le permitirán al Barcelona (si le gana al Rayo Vallecano) volver a ser el líder de la tabla de posiciones de LaLiga.

“Sé todo lo que pasa, fue temprano y me informé bien. Para mí lo que importa es focalizarme en nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Sé que es importante para el Real Madrid ser líder. Para todos. Es importante y da confianza. Pero hay que jugar y ganar y demostrar que tenemos un rendimiento genial”, dijo Flick en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Hansi Flick resaltó lo competitiva que es LaLiga

“Me gusta ir directo y seguir, pero la realidad es la que es, y con esto se demuestra que la LaLiga está muy reñida y hay muchos equipos que pueden ganarla. Esto es fútbol. Queremos ganar”, opinó Hansi Flick a raíz de la pelea que protagonizan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.

¿Cuándo juega Barcelona frente a Rayo Vallecano por LaLiga?

El Barcelona recibirá al Rayo Vallecano en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic en el compromiso que cerrará la jornada 24 de LaLiga, este lunes 17 de febrero desde las 21:00 horas de Europa Central.

