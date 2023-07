Barcelona deja atrás la derrota ante Arsenal y pone sus ojos en un Clásico que se asoma en el horizonte. El conjunto culé mira a Dallas para medir fuerzas con Real Madrid mientras diversas cuestiones en relación con las finanzas siguen pasando factura. Habrá inscripciones pero de momento, no más fichajes.

El club venderá otro de sus activos de cara a poder inscribir ante LaLiga todo lo que ahora mismo se encuentra lejos de poder disputar la primera jornada del certamen. Ilkay Gundogan, Ronald Araujo, Íñigo Martínez dirán presente para defender el título, pero sino hay ventas todo termina aquí. Diario AS indica que las palabras de nombres puntuales como Ferrán Torres suponen un bloqueo al plan general.

“Tengo contrato y voy a quedarme…Los nombres los colocan los periodistas…Estoy capacitado para jugar en el Barça y lo que se diga de mí me da igual. La recompensa llegará. Soy el primer autocrítico”, palabras del delantero post Arsenal para dejar en claro que no se mueve. Sport y AS marcan que sin una gran venta, no llegará un lateral derecho ni otras oportunidades de mercado.

Zambrano, en veremos

El volante ecuatoriano sigue sonando en el Camp Nou. Sport afirma que Barcelona monitoriza de manera clara sus prestaciones, así como que se compite con la MLS y con clubes como Crystal Palace o West Ham por sus servicios. Óscar Zambrano esperará, pero el tiempo apremia y sin un importante ingreso de millones, no hay cash para incorporarle.

¿Cuánto dinero se necesita? A 28 de julio no se ha ingresado un solo euro. Sergio Busquets, Jordi Alba, Samuel Umtiti y Álex Collado dejaron el club libres. Si bien su marcha ayuda pensando en el límite salarial, Barcelona todavía espera por lo que ocurra con los Ferrán Torres o Ansu Fati para no cerrar el mercado. Afirman por AS que Xavi da el visto bueno a la salida de estos dos. Si llegan casi 45 millones de euros, habrá caras nuevas. Nico puede irse al Porto en las próximas horas.