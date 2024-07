Pep Guardiola y Julián Álvarez protagonizaron las últimas horas del Manchester City con una serie de palabras entre cruzadas que prenden las alarmas al norte de Inglaterra. Los deseos del argentino por contar con mayor regularidad chocan de lleno con las declaraciones de su entrenador en un nuevo episodio donde el ex DT del Barcelona encuentra rencillas con algunas de sus figuras. Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o o Frank Ribéry, algunos casos.

El atacante de Lionel Scaloni y la selección Argentina se manifestó de manera contundente. Julián Álvarez manifestó su deseo de contar con mayores cantidades de minutos y protagonismo en las grandes citas. Un escenario más que similar al que ya manifestase Joao Cancelo en su día y que le costó su lugar en Manchester City. Atlético de Madrid espera y sueña con que dicho cruce permita acercar posturas pensando en el traspaso del ex River Plate. No es la primera vez que Guardiola tiene problema con sus figuras.

“No necesito que me estén diciendo cuando juego haz esto o lo otro. Tengo que ser libre…Carlo Ancelotti es ‘cool’. Sabe cómo tratar a grandes futbolistas”, declaraba Frank Ribéry en su día por Bayern de Múnich alrededor del trato que recibía de Guardiola. No fue ni mucho menos el único que en el paso de Pep por la Bundesliga se manifestó en contra de sus métodos como valoraciones a nivel personal. Dichos choques y estilo a la hora de manejar un vestuario son para muchos la cara B del talentoso entrenador catalán.

Mario Mandzukic es la otra gran figura con la que Guardiola tuvo más de un roce por la ciudad de Múnich. El croata venía de ganar el triplete 12 meses atrás y terminó encontrándose con una realidad ni mucho menos deseada bajo el mando de Pep. El divorcio se consolidó apenas un curso después te la llegada del DT al Allianz Arena: “Yo no merezco ser tratado como lo fui después de dar todo por el Bayern durante dos temporadas. Sentí que para mí cambiaban las cosas en cuanto acabó de llegar (Guardiola). Me esforcé por adaptarme, pero se necesitan dos partes para que al final algo tenga éxito”.

Mandzukic y Ribéry, algunas de las figuras que chocaron con Guardiola en Múnich: IMAGO

Repetimos que ni mucho menos es la primera vez que volvió la tiene este tipo de cruces con estrellas que le piden protagonismo como cariño a nivel de minutos. Auténticos pilares de su mejor Barcelona se mostraron en contra del manejo de vestuario realizado por el entrenador en más de una ocasión. Samuel Eto’o supone uno de los mayores divorcios que no pudo evitar Pep y que derivó en perder la Champions ante José Mourinho en 2010: “Yo le recordé cuando llegó que él no había sido jamás un gran jugador. Y le dije claramente que el que le haría ganar sería Eto’o…Quería darme lecciones de delantero, pero él había sido centrocampista…La verdadera historia es que Pep no ha respetado las cosas internas del fútbol”.

Más casos en Manchester City

Yaya Touré por Manchester City manifestó en su día que incluso temía que el entrenador estuviese celoso de su rendimiento en el Etihad. Durante mucho tiempo el talentoso futbolista de Costa de Marfil describió el trato recibido por el catalán como cruel. Afirma conocer casos en Barcelona donde diversos jugadores se preguntaron porque recibían este tipo de comportamientos por parte de su entrenador.

Zlatan Ibrahimovic, el más duro con Guardiola

“Los seis primeros meses con él fueron perfectos, después cambió de sistema y no funcionó conmigo. Fui a hablarle y le dije que sacrificaba muchos jugadores por solo uno, Messi. Me respondió que no creía que fuera el caso, pero que me comprendía y se iba a ocupar, que no había problema. Pero no hizo nada”, declaraciones puntuales del sueco en Sky Italia sobre su relación con Pep. Horas atrás se volvieron a ver las caras en un Manchester City vs. AC Milan donde cruzaron miradas y un apretón de manos por primera vez en más de 14 años.

Zlatan y Guardiola, una relación que jamás terminó de consolidarse: IMAGO

Zlatan describía la situación como una que nunca vivió. Ibrahimovic se iría tras solo 12 meses con Pep y luego de un pago de 70 millones al Inter Milán: “A partir de ese momento me dejó de hablar, y cuando yo entraba en una habitación él salía…Guardiola no es una mala persona, pero es la persona más inmadura con la que me he cruzado. Un hombre debe resolver sus problema”.

Resta ver ahora mismo en qué terminará el último choque de declaraciones entre Guardiola y alguna de sus figuras. Las palabras de Julián Álvarez se unen a decenas de informaciones en relación con su futuro que han marcado la actualidad de Manchester City desde hace semanas. Atlético de Madrid espera y tras los Juegos Olímpicos se esperan novedades.