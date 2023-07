El defensor vasco Iñigo Martínez ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona. El ex futbolista del Athletic Club se convirtió en el segundo fichaje del club catalán para la próxima temporada, tras la incorporación de Gündogan. Martínez, de 32 años, ha firmado por el club culé por dos temporadas, una decisión que ha calificado como un “orgullo y un placer“.

“Cuando te llama el Barça, los ojos te hacen chiribitas”

Iñigo Martínez no ocultó su emoción durante la presentación en Barcelona. “Cuando te llama el Barça, los ojos te hacen chiribitas“, afirmó el defensa, quien se mostró entusiasmado por unirse a “esta grandísima familia, al mejor equipo del mundo“. El central ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tranquilidad ante la inscripción

A pesar de los problemas económicos que ha enfrentado el Barcelona en los últimos tiempos, Martínez se mostró tranquilo respecto a su inscripción. “No me preocupa el tema de la inscripción. Por mi parte, tengo que trabajar y dar el 100% por el club. Mi tranquilidad es absoluta“, recalcó el ex defensa del Athletic.

Un equipo muy competitivo

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, también se mostró optimista sobre el futuro del club. “Tenemos un equipo muy competitivo”, afirmó Laporta, quien destacó las recientes incorporaciones de Gündogan e Iñigo Martínez. “Nos darán rendimiento“, aseguró el presidente, quien también destacó la mejora diaria del equipo bajo la dirección del entrenador.

Un orgullo y un placer

El defensa Iñigo Martínez aseguró que será “un orgullo” y “un placer” jugar en “el mejor equipo del mundo“. Con estas palabras, el jugador vasco se suma a la plantilla del Barcelona, con la ilusión de aportar su experiencia y calidad para mantener al club en lo más alto del fútbol mundial.