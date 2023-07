“Vinicius es culé. Pero culé, culé”, supone la última de las frases con las cuales intenta explicarse una serie de hechos realizados al mercado de fichajes de tanto Barcelona como Real Madrid que siguen siendo noticia varios años después. El agente de Vitor Roque afirma que la estrella del conjunto Merengue incluso lloraba por las hazañas el Camp Nou.

El nombre de André Cury será desconocido para la mayoría, pero supone una de las voces más poderosas en el movimiento de jugadores por Brasil e incluso el hombre que por poco convierte a Vinicius en un jugador para Xavi Hernández. En una entrevista para la Cadena SER, el agente de Vitor Roque desvela como se cayó una operación que hubiera cambiado y como la historia reciente de El Clásico.

“Vinicius estaba fichado por el Barça. Los dos agentes del jugador eran muy amigos míos. Este tema para nosotros ya estaba, pero en el último segundo mis amigos me traicionaron a mí y al club. Desde 2017 no nos hablamos”, empezaba un André Cury que no dudó en marcar como incluso, la casa blanca no conocía de su actual número ‘7’ hace algunos años.

Así cambió todo.

La estrella de la Verdeamarelha recordemos, ya recordó en alguna entrevista que Lionel Messi era su jugador favorito: “Vinicius es culé. Pero culé, culé. Puedo decir que lloró con la remontada del Barça 6-1 contra PSG…Teníamos a los dos jugadores controladísimos. Vinicius es un tema de traición, porque persona muy cercanas a mí a nivel personal nos traicionaron al final. Rodrygo estaba atado, pero el club al final decidió no ficharlo”.

“Lo de Vinicius estaba todo arreglado y el Madrid se enteró de que estaba en Barcelona y le invitaron a ir a Madrid, pero en el Madrid ni le conocían. Vinicius se fue al Madrid porque eligieron sus agentes”, finaliza un André Cury que en la Cadena SER vuelve a referirse a una de las grandes disputas que han tenido Merengues y Culés en el mercado desde la saga Neymar.