Joan Laporta sigue la guerra Barcelona vs. Real Madrid: "LaLiga está adulterada"

Sigue la guerra Barcelona vs. Real Madrid. Tras una remontada contra Almería que sigue en el aire e igualmente una serie de dardos cruzados entre los gigantes de LaLiga, la pelota pasa a manos de un Joan Laporta que no frena una lucha sin contienda ante los micrófonos. El mandamás culé habló de un VAR ‘secuestrado’, de una competición adulterada y de un rival que gana puntos por decisiones desde el silbato. Las filtraciones de las últimas horas avivan el fuego.

Mundo Deportivo entrevista a un Laporta imparable. El presidente del Barcelona no negó su enojo por los resultados del domingo en LaLiga. Tampoco de la remontada del Real Madrid donde las acciones del penalti, Vinicius o el tanto anulado a Sergio Arribas siguen en el aire. La máxima cabeza dirigencial del club blaugrana devuelva el golpe a RMTV: “La competición está adulterada…Nuestro rival ha conseguido una serie de puntos beneficiándose de decisiones arbitrales…Siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son”.

“El VAR está secuestrado, como maltratado a base de unas presiones que está efectuando nuestro rival de forma continua y constante, que ya no es puntual sino que desde ya hace tiempo se están realizando”, seguía el mandamás culé en Mundo Deportivo. En una clara referencia a los videos de RMTV sobre cada colegiado que arbitra al club merengue, Laporta habla de una edición de LaLiga que se juega dentro y fuera del césped mientras el caso Negreira continúa con vida en los juzgados.

En una entrevista donde hubo respaldo a Xavi y la plantilla, Joan Laporta no dudó en ver a los suyos con fuerzas de cara a lo que queda de temporada. El presidente del Barcelona cierra sus dardos a la capital con un mensaje directo a la cúpula del Bernabéu: “Será muy difícil pero ganaremos LaLiga…No quiero ni imaginarme si nosotros estuviéramos haciendo lo mismo que el Madrid. No se nos pasa por la cabeza porque es una manera de presionar y yo creo que no es la correcta”.

Laporta acusa al Madrid. Todo esto y horas después de respuestas tanto oficiales como filtradas por parte del conjunto merengue. La guerra mediática alrededor de un arbitraje que en LaLiga atraviesa sus peores momentos en décadas continúa con una nueva oleada de dardos que explican la tensión sobre el césped. No olvidemos que Barcelona visitará el Santiago Bernabéu el próximo 21 de abril. Será el último Clásico, lejos del terreno de juego, que veremos en torneos nacionales en la presente temporada.

La Guardia Civil investiga

La aparición de audios del VAR sobre ese Real Madrid vs. Almería en el canal de Jijantes ya llega a las autoridades. La Real Federación Española de Fútbol confirma que ha puesto en manos de la Guardia Civil una investigación para saber como llegaron estos extractos a manos del periodista Gerard Romero. Los colegiados, en el ojo del huracán como nunca en LaLiga.

¿Greenwood en Montjuic?

A horas de una final por los cuartos de la Copa del Rey en Bilbao, desde el Reino Unido vuelven a la vida con un viejo rumor. The Sun habla de un Barcelona que estudia ofertas por 46 millones de euros para fichar al delantero del Manchester United Mason Greenwood. No olvidemos que este pertenece al Getafe hasta el mes de junio.