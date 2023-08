Joao Félix vive horas claves para definir su futuro. El mercado de pases se acerca a su fin y el portugués solo tiene un objetivo claro: salir del Atlético Madrid.

El delantero ya no es bienvenido en los colchoneros y quiere emigrar a como de lugar. Su prioridad es seguir en LaLiga y en el horizonte asoma Barcelona, como lo ha indicado públicamente en más de una ocasión.

El tema es que el cuadro culé todavía prepara dicha maniobra para hacer calzar el fair play financiero. Según indica Mundo Deportivo, el fichaje se podría dar con un traspaso de Ansu Fati. Lo que de concretarse inclusive podría permitir la llegada de Joao en una sesión gratis ya que se ocuparía el sueldo del bisauguineano nacionalizado español en el ex Chelsea.

Para ello, Joan Laporta prepara la última oferta y que será presentada en las próximas 48 horas. En una arriesgada maniobra para abaratar los costos que podría pedir el Atlético.

El tema es que ahora, Joao Félix no estaría cerrado a la opción de llegar al Barcelona. Esto en caso de que no se logre una oferta convincente. En dicho caso, no se descarta la opción de un nuevo horizonte.

Así lo reveló Fabrizio Romano, quien detalla que el portugués va considerar la opción de Arabia Saudita (a quienes ya había rechazado) o otro club para seguir su carrera en caso de no concretarse lo del Barça.

Decisión que se ha estudiaría ya que Atlético Madrid no quiere potenciar a un rival directo. Teoría que profundizaron en ‘El Chiringuito’ donde indicaron que harán todo lo posible para que no llegue al Barcelona. “Si llegan ofertas de otros equipos las van a priorizar”, aseguraron. Por lo que el cierre de mes será de infarto.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona, hasta el momento, confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. Además, retornaron Ez Abde (Osasuna) y Clément Lenglet (Tottenham) de sus respectivos préstamos.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fueron transferidos Ousmane Dembélé (PSG), Franck Kessié (Al Ahli) y Nico (Porto), mientras que Sergiño Dest (PSV), Pablo Torre (Girona), Julián Araújo (Las Palmas), Estanis Pedrola (Sampdoria), Álex Valle (Levante) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.