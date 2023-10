El Derbi Madrileño que comenzó el 24 de septiembre a las 21:00 horas de España se sigue jugando. Es que la polémica que desató la brutal patada de Jude Bellingham a Ángel Correa sobre el cierre del partido, la cual lo marginó al argentino del duelo con el Osasuna, continúa generando comentarios por las dudas que existen en el ambiente del Real Madrid sobre el diagnóstico reportado por el Atlético de Madrid.

El parte médico del elenco colchonero contaba que Correa, a causa de la entrada del inglés, padeció un esguince de rodilla, una lesión que habitualmente demanda cerca de un mes de recuperación. Por eso, el murmullo brotó cuando Diego Simeone incluyó al ex San Lorenzo entre los once para el compromiso vs. Cádiz de este domingo primero de octubre (es decir, siete días después del choque con los de Carlo Ancelotti).

Encima, Ángel Correa fue determinante para que el Atlético de Madrid ganara el cotejo ante el Cádiz al haber convertido dos de los tres goles para los del Cholo. Tras su gran rendimiento, el atacante declaró a DAZN: “Tuve un golpe muy fuerte en la rodilla y me perdí el último partido. Sin Morata, estaba Griezmann solo arriba. Con un esguince, quise forzar para jugar aún con un poco de dolor en la rodilla. Quería ayudar al Atlético de Madrid”.

Y sobre esas palabras, quien atacó sin piedad, a través de Twitter, fue Juanjo Maqueda, exfutbolista y asistente técnico del Real Madrid: ”Hay que ser falso y sinvergüenza. Con un esguince de rodilla te tiras más de un mes sin jugar que yo tuve alguno… a quién quieres engañar!!!!! Vaya banda de tramposos, el primero el entrenador mejor pagado ganando la copa coca cola…es que hay que reirse!!!!!”. Tan claro como picante.

A Diego Simeone le preguntaron por las dudas que se generó en el micro clima del Derbi Madrileño sobre la lesión de Ángel Correa

Tras el 3 a 2 del Atlético de Madrid sobre el Cádiz, que tuvo como figura a Ángel Correa por su doblete, le consultaron a Diego Simeone en conferencia de prensa respecto a los rumores que generó en el ambiente del Derbi Madrileño y de los medios de comunicación el diagnóstico de la lesión del delantero argentino: ”No me interesa lo que piensen los demás”, fue la respuesta escueta pero certera del Cholo.