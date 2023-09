Las acusaciones del Real Madrid a Javier Alberola Rojas, el árbitro vs. Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Simeone se quedó con el Derbi Madrileño al derrotar al Real Madrid de Carlo Ancelotti en el Estadio Metropolitano este domingo 24 de septiembre, en uno de los encuentros correspondientes a la sexta jornada de LaLiga (ahora, los líderes de la tabla de posiciones son el Fútbol Club Barcelona y el Girona, ambos con 16 unidades).

Con un doblete de Álvaro Morata y uno de Antoine Griezmann (curiosamente, todos goles de cabeza), el elenco colchonero se quedó con el duelo gracias a un marcador de 3 a 1 (descontó para la visita Toni Kroos) y, de esa manera, cortó la racha de seis triunfos consecutivos de la Casa Blanca y se volvió a encaminar como uno de los candidatos a pelear el torneo local.

Pero no todo fue tan claro en el partido con el Atlético de Madrid para el Real Madrid como lo describen los dos párrafos anteriores. Según su mirada, o por lo menos de la de su canal de televisión oficial (que se emite por la tv abierta española), el arbitraje a cargo de Javier Alberola Rojas y la labor en el VAR de Guillermo Cuadra Fernández les dejaron varias dudas.

Por un lado, consideraron que era infracción a Jude Bellingham en el nacimiento de la contra que decantó en el primer gol de Álvaro Morata. “No se revisó el gol en el VAR y subió al marcador. De una falta en la frontal a favor del Real Madrid a un gol en contra”, señaló Real Madrid TV.

Asimismo, elevó la queja por el gol anulado a Eduardo Camavinga sobre el cierre de la primera mitad: “Posteriormente un fuera de juego inexistente de Rüdiger, que no interviene en la jugada, provocó un gol anulado a Camavinga justo antes de llegar al descanso. Otro error claro de Alberola que perjudica al mismo equipo y desde el VAR sin intervención de Clos Gómez”.

Y todavía hay más. La señal merengue apuntó que la barrida de José María Giménez a Rodrygo Goes era roja y no amarilla y que hubo un penal de Mario Hermoso que no fue advertido ni por el juez central ni por el video análisis: “El centro de Nacho fue controlado con la mano por Mario Hermoso sin que se pitase penalti y nadie lo revisase”.