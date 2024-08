Julián Álvarez brindó su primera entrevista como jugador del Atlético de Madrid. La Araña dejó atrás su proceso en el Manchester City, llegó a la capital española el domingo y ya el lunes 12 de agosto se realizó las pruebas médicas. Acto seguido firmó su contrato -que lo ligará por seis temporadas- en el Estadio Metropolitano, el cual, a la postre, será su nueva casa.

Ya como un colchonero más, el nacido en Calchín, Córdoba (provincia de la República Argentina), se refirió a lo que fueron los días previos a su fichaje, proceso que contó con Antoine Griezmann y Giuliano Simeone haciéndole un seguimiento especial ”Antoine y Guliano fueron de los que más me han mandado mensajes casi todos los días. Rodri De Paul también, con Nahuel (Molina) también hablé. Estaban todos muy pendientes”.

En cuanto a la recepción de la afición del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en charla para las cuentas de redes sociales oficiales de su nuevo club, comentó: ”Estoy muy contento de como me han recibido tanto en el club como en la ciudad. Así que estoy muy contento y con la expectativas muy altas. Desde el primer momento recibí muchos mensajes por parte de los hinchas. Apenas llegue había gente en el aeropuerto, cuando fui a hacerme estudios y en el estadio también. Eso es muy lindo para un buen arranque, después me toca a mi demostrar dentro de la cancha”.

Por otra parte, resaltó su relación con el clan Simeone: ”Con toda la familia Simeone… con Gianluca compartí en la reserva de River un tiempo, con Gio en la Selección Argentina y ahora en los Juegos Olímpicos con Giuli. El Cholo me dijo: ‘ahí estuviste con el Cholo pequeño y ahora venís con el Cholo más grande’. Siempre tuve una buena relación, esperemos que vengan cosas buenas”.

Julián Álvarez, nuevo refuerzo del Atlético de Madrid.

Para cerrar, dejó un mensaje para los hinchas del Atleti: ”Intentaré dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista, para de esta manera ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto. Les digo gracias y si hay algo que puedo prometer es que siempre voy a dar el máximo dentro de la cancha para esta camiseta”.

Julián Álvarez contó desde cuándo le dicen Araña

El pseudónimo de Julián Álvarez es la ”Araña”. Por eso las publicaciones de Spider-Man en su anuncio como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Al respecto, el ex Manchester City explicó: ”Lo de la Araña viene de muy chicos, con 4 o 5 años jugando con mis amigos y hermanos. Cosas de chicos una vez me empezaron a llamar así. Que me digan Araña es muy normal para mi, quizás me decían Julián y ni siquiera me daba vuelta. Ahora ya quedó para siempre. Es mi apodo desde muy chico”.

El once del Atlético de Madrid con la llegada de Julián Álvarez

Con la incorporación de Julián Álvarez, el once ideal del Atlético de Madrid sería con: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Josema Giménez, Axel Witzel, Samu Lino; Rodrigo De Paul, Koke Resurrección, Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Alexander Sorloth.