Julián Álvarez y De Paul, en el podio de los futbolistas de todo el mundo con más partidos jugados en el año

Lentamente vamos despidiendo el 2024 plagado de noches mágicas y donde diversos futbolistas a lo largo del planeta nos regalaron algunos de los momentos más icónicos de los últimos cursos. Por la capital de España y concretamente en Atlético Madrid, Julián Álvarez saludar a un 2025 donde tendrá retos de todo tipo con el equipo de Diego Pablo Simeone y donde igualmente arribará después de consagrar una marca de absoluto peso en cuanto a su performance individual. Junto a Rodrigo De Paul consiguieron meterse en el podio de jugadores con más partidos disputados de estos 365 días.

Concretamente y gracias al último partido que dispute con el Atlético de Madrid jornadas atrás, el ex delantero de River Plate cerrará 2024, un total de 70 partidos oficiales disputados en sus piernas. No nos olvidemos que Julián Álvarez no contó con vacaciones al participar en los Juegos Olímpicos y que ni siquiera esto pudo llevarle a un escenario de lesiones que han sufrido diversos de sus compañeros en una campaña plagada de nuevos torneos como de un fixture poco amable para los profesionales. Dentro de dicha marca por supuesto contamos los encuentros con Manchester City como en la Selección Argentina.

Solamente Cody Gakpo del Liverpool y la selección de los Países Bajos supera al actual delantero de Diego Pablo Simeone. Su participación en la goleada de las últimas horas frente al West Ham consiguió que un irlandés cerrase 2024,1 total de 71 encuentros oficiales por el Reino Unido. Julián Álvarez se encuentra en la segunda plaza igualado con el defensor de Barcelona y Francia Jules Koundé. Rodrigo de Paul, con 68, iguala en la cuarta casilla junto a Federico Valverde del Real Madrid y al colombiano también del Liverpool Luis Díaz.

Solo el neerlandés Cody Gakpo superó lo hecho por De Paul y Julián Álvarez: IMAGO

Repetimos que fue un 2024 cargado de desafíos como éxitos para Julián Álvarez. El argentino dejaba Manchester tras no poder romper la puerta de la titularidad con Guardiola y para buscar ser la primera espada en una potencia del viejo continente. Todo esto igualmente después de un verano donde ganó la Copa América con la Selección Argentina y donde quedó pendiente un éxito mayor con la Albiceleste en los Juegos Olímpicos. Desde finales del verano Atlético de Madrid se ha convertido en su casa y La Araña prácticamente en un delantero inamovible.

Dentro de los otros futbolistas con más partidos a nivel de suramericanos de los últimos 12 meses surge igualmente la figura de Nicolás Otamendi con Benfica y la Albiceleste. Coincidencia o no hablamos también de uno de los representantes del combinado argentino en la pasada edición de los Juegos Olímpicos donde la medalla dorada queda en deuda. Julián Álvarez más sano y omnipresente, incluye 2024 como el segundo jugador con más encuentros oficiales a lo largo del planeta.

