Cuando todo estaba listo para iniciar la temporada, Real Madrid sufrió un enorme revés en su plantilla. Thibaut Courtois, uno de los mejores arqueros del planeta y referente de los blancos, se rompió los ligamentos. Es por eso que el Merengue debió buscar un Plan B para el arco.

Varios nombres sonaron durante los días posteriores, pero finalmente Kepa Arrizabalaga terminó siendo el reemplazante. En esta nueva etapa, el arquero reveló qué lo motivó a elegir al Real Madrid, teniendo las posibilidades de continuar en Chelsea o fichar por Bayern Múnich.

“Es verdad que en el Chelsea Pochettino quería que me quedase y me decía que iba a jugar, que confiaba en mí, pero yo pensé que un cambio me vendría bien. Me apetecía un cambio“, explicó el español, que también recibió el llamado de Tuchel para unirse a los Bávaros.

Y continuó, en diálogo con Marca: “Al final el Real Madrid es el Real Madrid. Cuando te llama el Real Madrid pocas cosas hay que pensar. En las tres últimas temporadas, con el Chelsea, nos habíamos enfrentado al Madrid y siempre al llegar giraba a la izquierda, al vestuario visitante, y tenía ganas de girar a la derecha, al vestuario local“.

“Sobriedad. Puedo aportar experiencia, sumar mi granito de arena en cada partido y tratar de dar al equipo solidez defensiva, tan importante durante la temporada para conseguir los objetivos“, cerró comentando lo que puede sumar al equipo de Ancelotti en esta temporada.

¿Cuáles son los refuerzos del Real Madrid durante este mercado?

Real Madrid, hasta el momento, confirmó los fichajes de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Arda Güler (Fenerbahce) y Fran García (Rayo Vallecano). Además, regresó Brahim Díaz (AC Milan) de su préstamo y renovó su contrato. Mientras que Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Joselu (Espanyol) llegaron en calidad de cedidos.

¿Qué jugadores se fueron del Real Madrid esta temporada?

Los Merengues, en tanto, perdieron a Karim Benzema (Al-Ittihad) y Marco Asensio (PSG); mientras que Eden Hazard y Mariano Díaz terminaron sus respectivos vínculos. Jesús Vallejo (Granada) y Rafa Marín (Alavés) se fueron a préstamo y Antonio Blanco (Alavés) fue transferido.

¿Cuándo se juega el próximo partido del Real Madrid?

Real Madrid inició la campaña en LaLiga de España con tres triunfos y buscará seguir de la misma manera cuando enfrente a Real Sociedad, el domingo 17 de septiembre en el Santiago Bernabéu.