La decisión de Julián Alvarez tras ser ofrecido por Atlético de Madrid al Arsenal

Atlético de Madrid ha ofrecido al argentino al vigente campeón de la Premier League. Se busca su salida a cualquier club que no sea Barcelona.

Llegan nuevas informaciones alrededor del futuro de un Julián Alvarez que espera. El argentino pretende seguir uniéndose a Barcelona en una operación que parece más difícil que nunca. Mientras tanto y desde el Atlético de Madrid ya se lo ofrece a cualquier potencia del viejo continente. Esta es la decisión del ex Manchester City al conocer que sus servicios fueron ofrecidos al Arsenal de Mikel Arteta.

Mundo Deportivo y Sport aseguran que el Atlético de Madrid ha ofrecido a Julián Alvarez al equipo inglés. Tras rechazar algunos sondeos justamente de esta entidad campeona de la Premier League, ahora la película es distinta. Pretenden que el argentino salga del club en medio de una situación que ya es insostenible a nivel social y donde sus deseos de abandonar la entidad para unirse al Barcelona dejaron ya incluso cánticos en su contra durante el debut del club en LaLiga. La Araña rechaza todo.

Desde los dos medios de comunicación más cercanos a la actualidad del Barcelona revelan que Julián Alvarez no quiere irse a ningún otro club que no sea el equipo blaugrana. Arsenal y Atlético de Madrid tendrían todo pactado en cuanto a cifras se refiere, pero el argentino no pretende ni mucho menos unirse a otro proyecto de la Premier League. Recordemos que en su salida del Manchester City alegó las condiciones climatológicas del país e igualmente la comodidad de su familia como motivos clave para abandonar el Reino Unido.

Julián Alvarez sigue esperando que el Barcelona pueda convencer al Atlético de Madrid en su salida. Una situación más que difícil tras una nueva noche de negociaciones entre ambas partes y donde incluso ya tanto Diego Pablo Simeone como el presidente de la institución, Enrique Cerezo, han negado que el conjunto culé pueda quedarse con el atacante de la selección argentina. Arsenal lo quiere y hasta ofrece jugadores de su propia plantilla para que el acuerdo se cierre.

Julián Alvarez no quiere unirse al Arsenal: GETTY

La nueva ronda de negociaciones entre los ingleses y españoles se da gracias a la presencia del director deportivo del Atlético de Madrid en Londres. Mateu Alemany se encuentra en el Reino Unido para intentar cerrar la compra de un número 9 en medio de los problemas de lesión que también acompañan al atacante de Diego Pablo Simeone, Alexander Sørloth. Nico Jackson, Gabriel Jesús y Viktor Gyökeres gustan. De momento La Araña no acepta cambiar el Metropolitano por el Emirates.

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Lautaro, otra papeleta difícil para Barcelona

El atacante del Inter de Milán sería la primera alternativa que tendría la secretaría técnica de Deco. Una operación más que complicada teniendo en cuenta cómo el argentino tampoco cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato con los lombardos. Es capitán de una entidad donde se lo entiende como un mito en todos los sentidos. Las puertas se encuentran cerradas.

Barcelona necesita un 9. Las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres han hecho que el entrenador Hansi Flick pierda un total de 50 goles si miramos lo ocurrido en la última temporada en cuanto al rendimiento de ambos delanteros se refiere. Todos quieren que el reemplazante de estos sea un Julián Alvarez al que de momento la idea de unirse al Arsenal una vez más no lo seduce en ningún sentido.

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