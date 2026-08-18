Descubrió a Messi y ofreció a Julián Alvarez al Barcelona por solo 20 millones de euros

La novela alrededor del futuro de Julián Alvarez trae nuevos capítulos. A lo largo de las últimas horas Josep María Minguella, ex directivo del Barcelona y representante de jugadores, prende el ventilador. Quien en el año 2000 fuese vital en la llegada de Lionel Messi al Camp Nou revela que el ex delantero del Manchester City pudo ser culé por solo 20 millones de euros.

“Él todavía era jugador de River y estaban hechos los contactos, por gente con la que yo estoy relacionado, y yo comenté en el Barcelona, además, que era por un monto asequible para el club, unos 20 a 22 millones de euros”, confesaba Josep María Minguella. Todo se dio a finales del año 2021 y cuando Julián Alvarez empezaba a llamar la atención de los clubes europeos.

No solamente Barcelona estaba detrás de sus servicios. Clubes como Manchester City o Paris Saint-Germain se acercaban a River Plate con el objetivo de quedarse con la entonces gran joya del fútbol argentino. El conjunto culé no aceptó las recomendaciones del descubridor de Messi y terminó yendo al equipo de Pep Guardiola por el fichaje de Ferran Torres. Se pagó el triple de lo que se entendía que podía reclamar el conjunto bonaerense por Julián Alvarez.

“Estos mismos señores que están en el Barcelona tomaron la decisión de pagar 60 millones por Ferran Torres. Cuando le pregunté al director de fútbol cómo se le ocurría pagar esas cifras me dijeron que era en seis años”, más revelaciones por parte de Josep María Minguella. En este momento cualquier acercamiento para intentar sacar a Julián Alvarez del Barcelona promete costar 6 o 7 veces más de lo que en 2021 pudo ser uno de los fichajes de la plantilla del conjunto culé.

Se ofreció a Julián Alvarez al Barcelona por solo 20 millones: GETTY

El resto de la historia es conocida hasta la fecha. Manchester City se quedó con los servicios de Julián Alvarez por montos inferiores a los 25 millones de euros. Tras algunas temporadas en la Premier League se unió al Atlético de Madrid por sumas cercanas a los 75 millones de euros. Ahora Barcelona busca su incorporación tras incluso haberle dado salida a Ferran Torres rumbo al Paris Saint-Germain.

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Además de retener a Julián Alvarez, Atlético todavía busca dos refuerzos

Cuti Romero no sería la última adquisición de Diego Pablo Simeone. Se buscan más efectivos en ataque para una plantilla que pretende contar con Julián Alvarez desde el primer partido de mañana frente a Málaga. Los problemas físicos alrededor de Alexander Sørloth obligan a tener más alternativas en la ofensiva del Cholo.

Un delantero de área y un jugador de banda surgen como prioridades. Se habla de Matías Fernández-Pardo para esta segunda demarcación. Atlético de Madrid seguirá moviendo un mercado de fichajes donde ya ha invertido más de 140 millones de euros. Todo ello, repetimos, sin la intención de vender a Julián Alvarez rumbo a Barcelona. Queda todavía tiempo para buscar más adquisiciones.

Datos claves

Josep Maria Minguella reveló que el Barcelona rechazó fichar a Julián Álvarez por 20 millones.

reveló que el Barcelona rechazó fichar a por 20 millones. Barcelona eligió pagar 60 millones de euros por Ferran Torres en lugar de Álvarez.

por Ferran Torres en lugar de Álvarez. Atlético de Madrid ha invertido más de 140 millones de euros en fichajes este mercado.