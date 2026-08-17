Hinchas del FC Barcelona y Atlético de Madrid piden el fichaje de este jugador ecuatoriano

Estuvo en el Mundial 2026 y ahora este jugador ecuatoriano interesa a los hinchas de dos grandes de España.

Un jugador ecuatoriano como Joel Ordóñez sigue siendo de lo más atractivo del mercado de fichajes y suena para todos los grandes. Ahora incluso los hinchas de un gran equipo se metieron a opinar y lo pidieron para el FC Barcelona y también para el Atlético de Madrid.

El central ecuatoriano atrae a los grandes clubes por su gran proyección y nivel, puesto que, ahora en Brujas ha llegado a ser uno de los mejores de toda la Liga de Bélgica. Es por eso que algunos hinchas en redes sociales lo vienen pidiendo, más ahora que la Juventus ya no lo fichará.

En redes sociales algunos hinchas piden que se centren en el jugador ecuatoriano tanto Atlético de Madrid como FC Barcelona por lo joven que es. El tricolor ya demostró en el Mundial que puede dar la talla, y aunque tuvo un leve fallo ante México, eso no le quita cartel.

El equipo que estaba más cerca de fichar a Ordóñez era la Juventus, no obstante, su elevado precio hizo que el jugador ecuatoriano no llegue. En su lugar, la ‘Vecchia Signora’ se movió rápido en el mercado y acabó fichando al colombiano Jhon Lucumí.

Algunos comentarios para Joel Ordóñez. (Foto: Captura de pantalla)

Se esperaba que Joel Ordóñez dé rápido el salto en esta temporada, tras un buen año y una gran Copa del Mundo. No obstante, el central ecuatoriano tiene con Brujas una complicación, es que el club belga quiere venderlo siempre y cuando se paguen más de 40 millones por él.

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El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez ahora mismo tiene un valor de mercado de 33 millones de euros, por lo cual, Brujas solo lo vendería a cambio de una importante cifra. El club belga ya se ha plantado en otras ocasiones y ha dejado muy en claro que no tiene intención de vender fácil.

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