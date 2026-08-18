Jamal Musiala rompe el silencio y revela su diagnostico tras 2 desmayos seguidos en la cancha

Este martes 18 de agosto de 2026 Jamal Musiala volvió a preocupar a todos, puesto que, el jugador alemán sufrió un nuevo desmayo, tan solo 3 días después del primero. El jugador tiene a todo el mundo atento a su salud, pero ahora rompió el silencio con este mensaje.

El delantero emitió un comunicado de tranquilidad sobre su estado de salud: “Lo primero es lo primero: ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más: me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica“, reveló el jugador.

El jugador también se mostró muy optimista por esta condición que es tratable y que aunque no es curable, el jugador de Bayern Múnich puede seguir con su vida cotidiana como él mismo revela en su escrito:

“Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim. Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido y soy muy optimista. El FC Bayern y las personas más cercanas a mí siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”, agregó Musiala.

Musiala descarta más complicaciones en su salud

En su comunicado, Jamal Musiala también aclara que de momento su salud no está corriendo más riesgo: Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto. En estrecha consulta y comunicación regular con los especialistas, fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol.“, agregó el jugador.

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En síntesis: