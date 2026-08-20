Simeone avaló los insultos a Julián Alvarez

El entrenador del Atlético de Madrid, tajante sobre lo vivió con Julian Alvarez en el último partido de los colchoneros.

Atlético de Madrid debutó en LaLiga con victoria frente a Málaga. Un encuentro que no contó con la presencia de Julián Alvarez después de las declaraciones de Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro alegando bajones físicos por parte del futbolista argentino. En medio del choque se dieron insultos hacia su figura por parte de un sector del estadio Metropolitano. El Cholo fue consultado por el tema después.

“Un sector de la afición ha tenido cánticos insultando a Julián Alvarez”, le marcaban a Simeone en una rueda de prensa donde buena parte de las consultas pasaban por el futuro del argentino y las reacciones populares de la afición en su contra. El Cholo fue tajante: “Muy respetuoso con nuestra gente”.

No han sido jornadas fáciles para el delantero de la Selección Argentina. Su deseo de marcharse al Barcelona de momento no se traduce en una oportunidad clara de llegar al conjunto culé. En Atlético de Madrid la postura alrededor de su futuro nunca ha cambiado e incluso en Cataluña ya llegan los primeros reportes oficiales que hablan de la necesidad de empezar a buscar alternativas.

Recordemos que Julián Alvarez tiene contrato hasta el año 2030 con el Atlético de Madrid. También que durante la Copa del Mundo manifestó su deseo de abandonar la entidad tras dos temporadas siendo dirigido por Diego Pablo Simeone. El Cholo analizó todo lo ocurrido en el último partido frente a Málaga y lo que puede pasar el día domingo frente al Villarreal, cuando se espera que el delantero pueda volver a la convocatoria.

Simeone espera contar con Julián Alvarez el domingo: GETTY

Julián Alvarez espera por una ronda de negociaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid. Se espera que sea la última tras un verano donde su futuro ha sido el gran tema de conversación. En las últimas horas el futbolista ya se ha tomado la foto con la nueva camiseta del equipo colchonero en una imagen que recorre las redes sociales por su gesto serio. Horas difíciles para el ex Manchester City en la capital española.

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Presidente del Atlético de Madrid, claro sobre Julián Alvarez

“Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa… Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos”, palabras de Enrique Cerezo en la previa del encuentro y que no bajaron los humos.

Las palabras de Enrique Cerezo y las de Diego Pablo Simeone resumen a la perfección los problemas que enfrenta Julián Alvarez a corto plazo. La afición del Atlético de Madrid solamente espera un pedido de disculpas por las formas en su deseo de abandonar el club. Quedan todavía cerca de 11 días en un mercado de fichajes de verano donde veremos si finalmente La Araña puede ser o no culé.

Datos claves

Diego Pablo Simeone avaló los cánticos de la afición tras la victoria ante Málaga.

avaló los cánticos de la afición tras la victoria ante Málaga. Julián Álvarez no jugó tras sus declaraciones durante la Copa del Mundo.

no jugó tras sus declaraciones durante la Copa del Mundo. Enrique Cerezo aseguró que el delantero argentino tiene contrato hasta 2030.