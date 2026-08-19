Djokovic usó seis palabras para responder a quienes lo comparan con Messi

Novak Djokovic siempre se ha declarado un admirador de Lionel Messi. Él, para muchos el mejor tenista de todos los tiempos, analizó a lo largo de las últimas horas su carrera y el momento que vive en el final de esta. Respondió en solamente seis palabras a quienes lo comparan con la figura del capitán del Inter Miami.

“De vez en cuando me dicen: ‘Nole, eres como Leo Messi’. ¡Ojalá! A los 39 años, me gustaría jugar solo 90 minutos… En este juego estás solo contigo mismo. Si tienes un mal día, estás fuera. El tenis es despiadado, brutal”, reflexiones del serbio. No es ni mucho menos la primera vez que elogia por todo lo alto al rosarino.

Las palabras de Djokovic van de la mano con su deseo de buscar cambios para el tenis mundial. Durante muchos años ha sido la bandera de una batalla que pretende recortar el tiempo de los partidos para ser más atractivo para las nuevas generaciones. A diferencia del fútbol, un encuentro de la pelota amarilla puede durar 2 o 3 veces más del tiempo que reúne a los aficionados para disfrutar de un encuentro del deporte más popular de este planeta.

Novak descarta ser como Messi. También tuvo tiempo para recordar la previa del Master 1000 de Miami donde coincidió con el argentino durante algunas horas. Reveló detalles inéditos sobre una reunión de cracks donde la familia de Lionel dijo presente. Grandeza reconoce grandeza.

Messi viendo a Djokovic en el Masters 1000 de Miami: GETTY

“Nos divertimos un rato, fue muy lindo conocer a toda su familia. Fue un momento muy conmovedor para mí porque una cosa es que venga él solo, pero venir con toda su familia es otra. Como padre joven sé lo que significa. Me conmovió mucho eso y su voluntad de pasar un rato juntos después. Valoro mucho el tiempo que pasé con él”, analizaba el serbio sobre dicho encuentro con el jugador del equipo de Miami.

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“Si Argentina llegó a la final fue por Messi”

Son palabras de Carles Puyol en una charla con medios donde BOLAVIP dijo presente. En esta analizó todo el panorama de un fútbol español donde el fichaje de Rodri por Barcelona o el retorno de José Mourinho al Real Madrid no fueron los únicos temas de conversación. Elogió al capitán de la Selección Argentina por una actuación en los Estados Unidos absolutamente estratosférica.

“Me parece increíble lo que ha logrado a los treinta y nueve años. Es el líder indiscutible, y si Argentina llegó a la final del Mundial, fue gracias a Messi, porque el rendimiento de Argentina no fue constante. Pero en los últimos 30 minutos de cada partido, Leo era quien dominaba, incluso en el partido de la final, donde España fue el mejor equipo. Tuvieron ocasiones en los últimos minutos y eran muy peligrosos”, palabras de quien fuera uno de los grandes capitanes de Lionel en su paso por el Camp Nou.

Datos claves

Novak Djokovic elogió a Lionel Messi y rechazó las comparaciones con el argentino.

elogió a Lionel Messi y rechazó las comparaciones con el argentino. Novak Djokovic se reunió con Lionel Messi y su familia en Miami.

se reunió con y su familia en Miami. Carles Puyol afirmó que Argentina llegó a la final del Mundial gracias a Messi.