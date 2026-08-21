Las 7 frases más importantes de Mourinho antes de su debut con Real Madrid

El portugués ofreció una extensa rueda de prensa donde analizó lo que viene en este Real Madrid. Mourinho tocó todos los temas.

Real Madrid vivirá en unas horas el debut oficial de José Mourinho. Empieza la segunda etapa del portugués al frente de un conjunto blanco donde la necesidad de ganar títulos es imperiosa. Minutos atrás tuvo lugar su primera rueda de prensa en Valdebebas. 7 grandes respuestas definen lo que viene para los merengues. Espanyol, primer rival en LaLiga.

Mourinho habló de todo. Desde la renovación de Vinicius, el no fichaje de Rodri, las lesiones y hasta de la famosa pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouemani. Más de 40 minutos estuvo con los medios en una ciudad deportiva de Valdebebas donde como en el verano del 2010, llega tras dos años sin títulos oficiales.

El estado físico del plantel

“La plantilla tiene una dificultad de empezar en diferentes momentos. Hay gente que tiene 36 entrenamientos y 5 partidos, otros menos. También he podido preparar el trabajo diferenciado para todos. Hubo momentos de un jugador para diez personas… Pero estoy contento con la situación. Si me dices que tengo una semana más para preparar las cosas te digo que sí, pero estamos cansados de amistosos”.

Presión sobre los jugadores

“Yo no diría presión, diría adrenalina que llega y que es positiva. La quiero y el día que no la siento hay algo que no está bien. Pero no siento presión por el debut y siento confianza por el trabajo que hemos hecho. Tengo mucha confianza en la ambición de los jugadores y en su mentalidad”.

Vinicius, tema central de la rueda de prensa de Mourinho: GETTY

Renovación de Vinicius

“Con Vinicius la noticia no ha sido una sorpresa. Mi primera pregunta era: ‘¿Este se quiere quedar o no?’. En ese momento me he quedado absolutamente tranquilo. No quiero valorar si es uno de los tres mejores o no. Pero los mejores tienen que estar aquí”.

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Pelea Tchouameni y Valverde

“He llegado con mucha información. He estado tres años aquí, tengo mis contactos, vosotros también como prensa. He llegado a saber muchas cosas, no solo esa situación Tchouameni-Federico. He decidido partir de cero, obvio desde una posición privilegiada. No he tenido necesidad de hablar con Tchouameni. He visto la normalidad. Si me dices que yo sin saber del problema, veo como se relacionan, no puedes ni imaginar lo que ha pasado la temporada pasada. Ellos me han dicho que no tenía que hablar, que no hay que tener influencia para traer la paz”.

Solo vale ganar títulos

“El único modo de ser pragmático son los resultados. Se puede hacer crecer mucho a muchos niveles, hacer crecer la estructura, hay mucha cosa que cambiar, pero los resultados son los que cuentan. Tenemos tres competiciones más una pequeñita. Terminar sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada exitosa”.

Como en 2010, Mourinho buscará cortar con una racha de dos años sin títulos: GETTY

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El no fichaje de Rodri

“No creo que tengamos un déficit ahí. Un medio sería la guinda. Cuando tienes Tchouaméni, Bernardo, Arda… Dentro de un tiempo podrá jugar en estas posiciones. No tenemos un problema en el centro del campo”.

Que puedan jugar Mbappé, Vinicius y Bellingham juntos

“Son jugadores increíbles. Quieren jugar con jugadores increíbles. Los top tienen frustración cuando juegan con jugadores que no son top…No me gusta que hagan las cosas porque piensen que les estoy obligando… Tienen que hacerlo porque piensan que pueden hacerlo bien. Son jugadores de gran calidad. No tienen posiciones incompatibles. Tengo mucha confianza en que vamos a tener una gran temporada con ellos”.

Mourinho avisó que exigirá en defensa a Mbappé, Bellingham y Vinicius: GETTY

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