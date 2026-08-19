¿Juega Rodri? Barcelona vs. Al-Ahly: alineaciones y dónde ver el amistoso online y en vivo

Último amistoso para los hombres de Flick. Rodri acapara todas las miradas en la previa del choque entre Barcelona y Al-Ahly.

Barcelona se vuelve a citar con su afición para el trofeo Joan Gamper. El campeonato de pretemporada tiene su edición número 61 ante el multicampeón de Egipto Al-Ahly. Esto es todo lo que tienes que saber de un encuentro que será disputado en el Camp Nou y donde todos los ojos se encuentran en la figura de Rodri tras completarse su fichaje desde Manchester City. Horarios y alineaciones a continuación.

Se espera que el centrocampista tenga su primer contacto con las gradas del Camp Nou sobre las 19:00 h local. Todo ello en un acto de presentación de los nuevos fichajes que de momento no se traduciría en minutos oficiales sobre el césped. Recordemos que Rodri recién vive sus primeras jornadas en Barcelona tras completarse su salida del equipo de la Premier League. Parece difícil que tenga minutos.

Horarios del encuentro entre Barcelona y Al-Ahly

España: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 15:00 horas

15:00 horas Brasil: 15:00 horas (Brasilia)

15:00 horas (Brasilia) Uruguay: 15:00 horas

15:00 horas Chile: 14:00 horas

14:00 horas Paraguay: 14:00 horas

14:00 horas Bolivia: 14:00 horas

14:00 horas Venezuela: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos: 14:00 horas (Este) / 13:00 horas (Central) / 12:00 horas (Montaña) / 11:00 am (Pacífico)

14:00 horas (Este) / 13:00 horas (Central) / 12:00 horas (Montaña) / 11:00 am (Pacífico) Colombia: 13:00 horas

13:00 horas Ecuador: 13:00 horas

13:00 horas Perú: 13:00 horas

13:00 horas México: 12:00 horas (Centro)

¿Quién transmite Barcelona vs. Al-Ahly?

El encuentro podrá ser seguido por los aficionados del Barcelona por medio de la aplicación Barça One y Barça Play. Un servicio incluido para todos los socios del club y que para el público general requerirá de tanto el pago de una suscripción premium cómo de una membresía por medio del canal de YouTube de la entidad. En Estados Unidos el encuentro se podrá seguir por medio de la aplicación One Football.

El Camp Nou verá por primera vez a Rodri como culé: GETTY

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Al-Ahly

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Hamza Abdelkarim y Anthony Gordon.

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Al-Ahly: Mostafa Shobeir, Ahmed Nabil Koka, Hady Riad, Yasser Ibrahim, Yahia Attiyat Allah, Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud, Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka y Achraf Bencharki.

Datos claves