La estrella de Qatar que se burló de los goles anulados a Mbappé con Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid se prepara para el Balón de Oro de Vinicius mientras las críticas y reacciones al Clásico con Barcelona se acumulan. Desde exhaustivos análisis hasta pedidos de cabeza, muchos comentarios llegan sobre un encuentro marcado por nombres puntuales. A tal punto llegó lo ocurrido en el Bernabéu que incluso una estrella de Qatar que se burló de los goles anulados a Kylian Mbappé contra el líder de LaLiga española.

El nombre de Akram Afif devolverá a más de uno a finales del 2022. El delantero del Al-Sadd de Qatar vivió en las últimas horas un momento singular que recorre el planeta. Tras marcar ante Al-Wakrah, las redes no pasaron por alto su festejo con la mano imitando el que realizase Mbappé tras el primer gol que se le anulase al delantero francés vs. Barcelona por fuera de fuego. Ambos acciones, similares hasta en su forma de definición, tendencia mundial en lo que son las primeras horas de resaca en el universo Real Madrid.

No fue la noche de los merengues. Tras un primer tiempo competitivo, un gol de Robert Lewandowski acabó con el plan de un Carlo Ancelotti más que señalado en estas horas. Más de 10 fueras de juego tuvo Real Madrid en un Clásico donde se esperaba por Mbappé y donde el galo no pudo marcar las diferencias. En medio de las críticas por su posición en el campo y el jubiló culé por el 0-4, hasta por Oriente Medio reaccionan a lo ocurrido en el Bernabéu. No olvidemos que Raphina en el último tanto de la noche celebró de manera similar.

Mbappé y Ancelotti se encuentran en el foco de las críticas. Uno por sus constantes caídas en fuera de juego y el otro por el rendimiento de un equipo que ya se encuentra a 6 puntos de su máximo rival en la tabla general. Carletto quiso defender a Kylian en rueda de prensa: “Sabíamos de su línea alta y por poco lo aprovechamos. Mbappé ha estado cerca de marcar, a veces ha entrado en fuera de juego, pero es normal con una línea tan adelantada. Ha tenido tres o cuatro oportunidades donde ha podido marcar”.

Real Madrid no volverá a los entrenamientos hasta el martes . La gala del Balón de Oro de esta noche y el deseo por recuperar fuerzas se une antes de una serie de compromisos claves. Se viene Valencia de visitante con lo que ello supone, AC Milan como local en la Champions League y Osasuna en el Bernabéu antes de un nuevo parón de selecciones. La casa blanca, noticia hasta en Oriente Medio por los fueras de juego de Mbappé.

Los números de Mbappé en Real Madrid

Tras siete años de espera finalmente Kylian juega para los merengues. Al título de Supercopa de Europa ganado en Varsovia vs. Atalanta hay que sumarle un total de 14 partidos donde destacan 8 goles y 2 asistencias. Mbappé de momento no ha podido estrenarse en Clásicos, derbis y asoman duras pruebas en el horizonte.

¿Cuántos Balones de Oro tiene Real Madrid?

París elegirá esta noche al sucesor de Lionel Andrés Messi. Lo hará con Real Madrid buscando romper el empate que tiene con Barcelona en cuanto a ediciones del premio levantadas. En caso de que Vinicius sea finalmente coronado, la Casa Blanca llegará a un total de 13 conquistas por las 12 del conjunto culé.

