L-R Robert Lewandowski, Hansi Flick Barcelona, OCTOBER 1, 2024 – Football / Soccer : UEFA Champions League League phase match day 2 between FC Barcelona, Barca 5-0 BSC Young Boys at the Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona, Spain. Noxthirdxpartyxsales PUBLICATIONxNOTxINxJPN 268605353