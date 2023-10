Barcelona ha sido protagonista del último mercado de pases. El cuadro blaugrana concretó la llegada de importantes jugadores como İlkay Gündoğan y Joao Félix. Pero también tuvo que dejar partir a grandes proyectos como Ansu Fati y Abde Ezzalzouli, este último el más llamativo ya que implicó una venta importante al Real Betis.

Pero una salida justificada por Xavi Hernández, quien reveló una particular profecía sobre el delantero de 21 años que se destacó en la reciente pretemporada en Estados Unidos. Lo que ahora toma fuerza ya que es Manuel Pellegrini quien debe afrontar este ‘problema’.

“Sí que esta temporada lo hemos perdido, pero fue por su decisión personal. Fui claro con él, que quería jugar todos los partidos, pero esto no lo podemos garantizar. Estamos en Barcelona. Además, jugó en dos de los tres partidos que estuvo. En uno, media parte; y, en el otro, creo que fue el primer cambio. Tengo confianza en él y se lo dije, pero buscaba jugar de inicio siempre; no sé si lo va a conseguir en el Betis tampoco. Aquí hay una competencia y no le puedo prometer minutos de ninguna manera“, recalcó el entrenador al momento de confirmarse su venta.

Su salida se dio en los últimos días del mercado de pases y finalmente se decidió por Real Betis. Cuadro que pagó 7,5 millones de euros por el 50% de sus derechos. Inclusive recibió el ‘7’ a modo de respaldo para este nuevo proceso.

¿Se cumple la profecía de Xavi en Barcelona?

Sin embargo, en su llegada al ‘verdi blanco’ no ha podido mostrar el talento que lo hizo destacarse en la delantera del Barça. Hasta la fecha ha disputado 306 minutos, y con solo un gol.

Desde su llegada solo ha sido alternativa en LaLiga, mientras que en Europa League si consiguió ser titular contra Rangers FC y Sparta de Praga. Pero sin completar los 90 minutos de juego, incluso ante los escoceses tuvo que salir por mareos.

Irregularidad pero que Pellegrini todavía confía sus cartas, especialmente por el esfuerzo que hizo el club. “Es un jugador que necesitábamos en banda, con sus características. Entendemos la situación económica del club. Con la llegada de Abde, tenemos un jugador cuyas características nos hacían falta”, expresó el entrenador chileno aún esperanzado ya que aún quedan mucha temporada por disputar.

El futuro de Abde

Pero más allá del manto de dudas que hay sobre Abde, el entrenador Walid Regragui lo tiene contemplado en el nuevo proceso en la selección de Marruecos de cara a la Copa de África en Costa de Marfil y el próximo Mundial. Principalmente como protagonista del tan comentado recambio para volver a igualar o superar el cuarto lugar en Qatar 2022.

En tanto, este sábado disputará un nuevo encuentro ante los marfilences. Luego el martes 17 de octubre jugará la clasificación a la Copa de África ante Liberia. De momento ‘Los Leones del Atlas’ marchan segundos en el grupo K con 6 unidades, detrás de Sudáfrica que es primero con 7 puntos.