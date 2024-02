No solo el Real Madrid se prepara para recibir a Kylian Mbappé tras la noticia de que ya habría comunicado al París Saint-Germain que se irá una vez terminada la temporada. También LaLiga y todo el fútbol español se alista para lo que puede ser el aterrizaje de quien hoy en día es considerado como el mejor futbolista del planeta.

Al respecto, quien se refirió a esta oportunidad, que a cada hora se torna más concreta, fue el presidente del campeonato de la primera división del país ibérico, Javier Tebas, quien en una entrevista con el medio de comunicación portugués A Bola, remarcó que cree que la probable llegada del delantero francés causará el mismo efecto que generó la época que convivieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“No han causado ningún daño porque no hemos decrecido, pero con ellos seguro que habríamos crecido más rápido”, expresó Tebas sobre las salida del argentino y del portugués del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid, respectivamente, y añadió: ”Si viene Mbappé eso nos ayudará a ser más competitivos y crecer aún más rápido”.

No obstante, también subrayó que el solo hecho de adquirir figuras no asegura el crecimiento automático: ”La liga francesa con Messi, Neymar y Mbappé no creció, Cristiano Ronaldo se fue a Italia y los ingresos internacionales de la liga italiana no aumentaron. Los nuestros sí, a pesar de perder a ambos”.

Y sobre esta cuestión en particular, Javier Tebas explicó: ”La razón es que tanto los patrocinadores como los medios audiovisuales se preocupan más de que la competición sea sostenible económicamente y de que siete años después siga siendo muy competitiva”.

Para cerrar, a pesar de su interés por el arribo de Kylian Mbappé, dejó en claro que, de igual modo, LaLiga ya cuenta con grandes futbolistas: ”En España siempre hay muy buenos jugadores. Este año tenemos al mejor del mundo que es Bellingham, la temporada pasada Lewandowski estuvo a un gran nivel, el Atlético de Madrid tiene a Griezmann”.

Javier Tebas cree que no hay tanta distancia entre los equipos de la Premier League y los de LaLiga

“No todo es economía, también es deporte, y en este sentido nuestro palmarés europeo en los últimos años no nos superan. Hemos ganado el 60 por ciento de los títulos, en la actual Champions hay cuatro equipos españoles y dos ingleses, lo que hay que ver en el fútbol es el equilibrio entre los dos aspectos, el deportivo y el económico, en el primero somos mejores, en el segundo gana la Premier“, expresó Javier Tebas en A Bola.

Javier Tebas considera ”muy grave” el Caso Negreira

Javier Tebas volvió a referirse al Caso Negreira: ”Lo peor que hemos tenido y tendremos en la historia del fútbol español, es increíble que un club pague al vicepresidente de los árbitros durante tantos años. No creo que el Barcelona comprara a los árbitros y es muy difícil demostrar que lo hiciera, pero lo que sí intentaba era influir en las designaciones, en los ascensos y descensos, lo que me basta para considerar muy grave lo ocurrido“.