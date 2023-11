¿Qué pasa con Robert Lewandowski? Es la pregunta que se hace más de un aficionado del Barcelona al mirar el presente de un delantero llamado a marcar la diferencia en el conjunto culé y sin premios traducidos en goles en varias fechas. No se veían unos números como los del polaco desde el 2011. Xavi Hernández pide esfuerzo tras una derrota en Hamburgo ante Shakhtar Donetsk que obligará a luchar por la clasificación a octavos de la UEFA Champions League en unas semanas. Porto el 28N, próxima parada en Europa.

Son ya seis los encuentros donde el ariete se ha quedado sin reventar redes para los culés. Otros seis en Europa a la hora de buscar goles fuera de casa, donde hay que devolverse al 23 de noviembre de 2021 en un Dinamo Kiev 1-2 Bayern Múnich. En lo que vamos de curso sus números no son ni mucho menos malos, pero empiezan a generar un ruido que apunta a enero y a Vitor Roque. No se veía algo igual en cuanto a Lewandowski desde el 2011, momento donde defendía los intereses del Borussia Dortmund. Fueron once choques desde diciembre de 2010 hasta febrero de 2011.

Lewandowski ostenta hasta aquí 6 goles y 4 asistencias en 13 partidos de la temporada. La lesión sufrida en Porto sigue pesando en unas piernas que tienen ya 35 años y que hacen que medios como Relevo o Sport hablen de buscar el arribo de Vitor Roque en enero. El delantero brasileño del Atlético Paranaense, fichado semanas atrás en una operación que puede irse a los 60 millones de euros, es el objetivo para un ataque que desde el 23 de septiembre no consigue marcar más de dos tantos por encuentro.

Los problemas aparecen eso sí, a la hora de mirar los números. Barcelona tiene un margen salarial mínimo que hace difícil pensar que se pueda inscribir a Roque en enero. No hay nada imposible para Joan Laporta viendo los precedentes y si bien Xavi desea contar con el punta de 18 años, se cruzan los dedos para que este pueda llegar a inicios del 2024. Es una operación ligada a quitarle minutos innecesarios a un Lewandowski que anoche en Hamburgo pedía un paso más. Hubo también autocrítica.

“Tenemos algo en lo que trabajar y esperamos que el domingo, en el próximo partido, mejoremos nuestro juego, sobre todo en ataque. Es un momento difícil para nosotros. Espero que lo superemos pronto. Ha sido duro, pero espero que volvamos a la normalidad rápidamente”, palabras de Lewandowski tras el 1-0 en favor de los ucranianos. Ante Deportivo Alavés se buscará cerrar la racha.

¿Qué necesita Barcelona para traer a Vitor Roque en enero?

Es una cuestión de números. Pese a que LaLiga disminuirá lo rígido que es el control económico del certamen, todo apunta por estas fechas a una operación de salida para que Roque pueda ser inscrito. Conseguir palancas por 60 millones de euros, otro camino.

Los números de Lewandowski en Barcelona

Fichado desde Múnich en verano del 2022, Lewandowski acumula hasta la fecha 39 goles y 12 asistencias en 59 encuentros. Ya levantó la pasada edición de LaLiga y la Supercopa de España. Xavi busca la fórmula para recuperar a su ariete en un momento clave de la temporada.