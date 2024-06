Se sigue moviendo el mercado de fichajes que por Europa coincide con el final de una época marcada por nombres de peso que dejaron su huella en toda una generación. Sergio Ramos abandona Sevilla a lo largo de las próximas horas para dejar de manera definitiva un viejo continente dónde nos espera por nuevos desafíos para su presencia. Un reencuentro con Cristiano Ronaldo o está cerca de Lionel Andrés Messi parece en la hoja de ruta.

Por medio de sus redes sociales y página web el Sevilla confirmaba el adiós de un futbolista que luego de casi de cada media década regresaba a la capital de Andalucía con el objetivo tener una segunda aventura en uno de los clubes de su vida. No fueron ni mucho menos meses sencillos para Sergio Ramos pon una entidad inmersa en diversas crisis deportivas y donde los cambios de entrenadores fueron una constante. Llega la hora de buscar un nuevo rumbo.

Diario AS habla de Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo como estos. Al-Nassr de Arabia Saudita se encontrarían más que interesado en contar con el ex defensor del Real Madrid o Paris Saint Germain en caso de que finalmente Aymeric Laporte abandone sus filas en este mercado de fichajes rumbo a territorio español. No sería ni mucho menos la primera vez que Oriente Medio tienta a un Sergio Ramos que ya rechazase propuestas meses atrás para volver a Sevilla.

¿Y la otra? Pues unirse a uno de los proyectos más jóvenes de una MLS donde el boom alrededor de la llegada de Lionel Messi genera nuevos proyectos como entidades. San Diego, de quien el propio futbolista español negase cualquier tipo de contacto semanas atrás volvería a la carga pensando en su incorporación para la temporada del 2025. Es ahí donde surge el único problema en este sentido, encontrar dónde hasta que llegue el momento de unirse a la Major League Soccer.

Lionel Messi y Sergio Ramos durante sus tiempos en PSG: IMAGO

Son las primeras horas del final de una carrera por Europa de un auténtico mito del fútbol español y que no olvidemos ya comandó junto a Cristiano Ronaldo a algunos de los mejores Real Madrid del siglo. Sergio Ramos podría volver a unirse en filas con el portugués o igualmente ser rival de un Messi con el que compartió terreno tanto como oponente como en rol de compañero por PSG.

¿Y si te llama Román, Sergio?

“A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más”, palabras textuales del defensor sobre un hipotético futuro en la Bombonera años atrás.

Ramos, el quinto defensor con más goles de la historia

140 son los gritos sagrados anotados por el ex futbolista de tanto Sevilla como Real Madrid desde el año 2004. Solamente lo supera en apellidos de peso como Laurent Blanca, Fernando Hierro, Daniel Passarella o Ronald Koeman.