Empezó LaLiga española con pie derecho para un Barcelona plagado de bajas y donde las inscripciones de los fichajes todavía no pueden realizarse. Hansi Flick y sus hombres se hicieron fuertes en la ciudad de Valencia para vencer con un doblete de Robert Lewandowski mientras la actualidad del mercado de fichajes no se detiene. Se habla de un Manchester City que con Pep Guardiola al frente podría estar trabajando para quedarse con dos futbolistas más que relacionados con el Camp Nou.

Desde hace días que diversos medios que cubren la actualidad del Barcelona apuntan a lo que puede ser una semana clave en todos los sentidos. El primero de los nombres en cuestión lleva siendo sondeado desde hace meses por un conjunto culé que trabaja con Manchester City buscando la incorporación de Joao Cancelo. Se ha hablado de la posibilidad de realizar una nueva opción de préstamo para el lateral portugués con una obligación de compra en el verano del 2025. Afirman por Diario AS qué tanto los Sky blues como Guardiola dudan ahora mismo de desprenderse de sus servicios gracias al pobre mercado realizado por la entidad.

¿Quién más? Hoy sorprendió a muchos aficionados del Barcelona no ver el nombre de Ilkay Gundogan en la lista de convocados para enfrentarse al Valencia. Lo que en un primer momento se atribuyó a una cuestión física o de lesión rápidamente mutó gracias a las informaciones del Diario Sport. Hoy se afirma por dicho medio que el centrocampista alemán habría pedido su salida de la ciudad condal y que incluso habría sondeado un posible retorno al Manchester City con el que dominó el mundo no mucho tiempo atrás.

No olvidemos que Dani Olmo sigue sin ser inscrito. Barcelona asume la llegada de las últimas dos semanas de mercado con varios pendientes a nivel de papeleos. No solamente se trabaja para que el ex Red Bull Leipzig pueda debutar finalmente con la camiseta culé, sino igualmente en un apartado de salidas donde varios nombres puntuales deben liberar masa salarial en pro del primer objetivo. Si a esto le sumamos a Gundogan la ecuación se hace más compleja.

Joao Cancelo e Ilkay Gundogan, pendientes del Manchester City de Guardiola: IMAGO

¿Por qué habría pedido salir el ex Manchester City? Sport habla de motivos tanto deportivos como económicos. El turco alemán vería en primer lugar una enorme competencia para sentarse por el puesto y donde sus 33 años le costaría competir con nuevos talentos que como Fermín o Pedro y rápidamente serán vitales en el sistema táctico de Flick. Tampoco se pasa por alto el hecho de que cobra uno de los salarios más importantes de la plantilla y de que en las reuniones que ha mantenido con el club no ha visto que la Junta directiva se niegue a su adiós.

Flick, tajante con Gundogan

“Hablamos de todo, pero lo que nos dijimos queda entre nosotros. Tengo el ‘feeling’ de que se quedará”, palabras del entrenador alemán en rueda de prensa posterior a la victoria en Valencia. Flick hola siempre ha manifestado su deseo por contar con el ex Borussia Dortmund Manchester City a lo largo de su primer ciclo por el Camp Nou. Ahora mismo la prensa catalana indica que solo un Logan y la directiva de Joan Laporta tomarán medidas en el asunto.

Próximos partidos del Barcelona

El conjunto culé volverá a la actividad como local el próximo 24 de agosto y frente al Athletic Club de Bilbao como local. Si miramos a los compromisos que restan en este mes de agosto aparece una visita al Rayo Vallecano sobre el 27 de agosto y finalmente recibir en el último día del mes al Real Valladolid en casa. Tras esto llegará el primer parón de selecciones y por ende el regreso de la UEFA Champions League.