Kylian Mbappé se queda en París, de momento. El delantero francés ha rechazado la mayor propuesta económica hecha alguna vez a un jugador y bajo el deseo de seguir mostrando su postura alrededor de lo que viene. L’Equipe y Fabrizio Romano hablan de un deseo llamado Real Madrid que ya tiene respuestas oficiales. Carlo Ancelotti, tajante: “Estamos completos”.

Ni 700 millones de euros por 12 meses parecen cambiar la hoja de ruta del delantero. Este continúa deseando abandonar (bajo el discurso público) al PSG en verano del 2024. Francia sigue viendo a Real Madrid como su destino, así como un lugar donde hasta el 1 de agosto nadie dirá nada. Tras vencer 2-0 al Manchester United en pretemporada, Carlo Ancelotti cerró la puerta a más caras nuevas. Todo tiene explicación.

“La plantilla así está muy bien, estamos completos…Siguiente pregunta (Kylian Mbappé)…Suerte que tenemos un equipo sin ego. Esto hace más sencillo controlar el vestuario”, palabras del italiano tras los goles de Jude Bellingham y Joselu ante los Red Devils. Hasta que el delantero del PSG no cobre las primas de fidelidad que se le deben, nadie cambia su discurso.

¿Por qué?

La ecuación es fácil de entender. Real Madrid no volverá a exponerse al fracaso con Mbappé. Se le intentó fichar cuando era un niño, cuando estaba en Mónaco y tres veces desde que lidera el Parque de Los Príncipes. El resultado siempre fue el mismo y sin una luz verde de Qatar a la venta, no tiene sentido arriesgarse a otra derrota mediática. The Athletic no duda que desde hace más de un año existen contactos por intermediarios entre la Casa Blanca y el entorno del crack de Le Bleus.

Cinco días le quedan al PSG para vender al jugador y ahorrarse los pagos por fidelidad que pactasen con el en mayo del 2022. Arabia no es un posibilidad, la Premier League no mueve ficha y todos los caminos para Francia van al mismo destino. Real Madrid se mantiene firme, trabaja para quedarse con Mbappé desde la sombra y a partir del próximo martes habrá nueva estrategia. MARCA, L’Equipe y The Athletic hablan de una situación límite para Qatar a nivel económico.