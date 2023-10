En los últimos mercados de pases, Real Madrid consiguió incorporar a mediocampistas con los más altos niveles de proyección en Europa. Arribos como los de Bellingham, Camavinga y Tchouaméni poblaron la mitad de la cancha y llenaron de opciones a Ancelotti de cara a esta campaña. Pero esto tuvo una cara negativa, al menos para Modric.

El volante croata fue uno de los más perjudicados en medio de esta renovación, convirtiéndose en una pieza de recambio para los blancos. A sus 38 años, Modric pasó rápidamente de ser un titular inamovible y uno de los jugadores más cruciales de la plantilla a ver muchos de los encuentros desde el banco de suplentes.

En la última temporada, el ex Tottenham disputó un total de 52 partidos entre todas las competencias, la segunda marca más alta de su carrera. En la actual campaña, fue titular en solo cuatro partidos y es el sexto mediocampista con más minutos, con 391, detrás de Jude Bellingham (857), Aurélien Tchouaméni (843), Federico Valverde (838), Eduardo Camavinga (645) y Toni Kroos (538).

Como emblema de la Selección Croata, Modric fue citado para la doble Fecha FIFA que afrontará su combinado nacional esta semana. En plena conferencia de prensa, el futbolista de Real Madrid se quejó de su situación en el equipo de la capital española y lanzó comentarios que seguramente recibirá Carlo Ancelotti.

“No quiero estar fuera. Quiero jugar y si es necesario cada tres días no pasa nada. Me siento bien físicamente. Todo lo que sucede a mi alrededor es un proceso normal así que simplemente lo acepto y ya está. Tengo que prepararme mentalmente para ello. Es cierto que esta situación de menos minutos es nueva para mí. No quiero tener descanso ni vacaciones, solo quiero jugar porque es lo que más me gusta”, explicó en declaraciones compartidas por Mundo Deportivo.

¿Se une a Messi en Inter Miami?

A raíz de su falta de minutos, en las últimas semanas sonó muy fuerte la posibilidad de que el volante blanco se mude a la Florida durante el mercado invernal. Su contrato con Real Madrid finaliza en junio de 2024, aunque tendría la posibilidad de salir anticipadamente del club por la gran relación que tiene con la institución tras 12 campañas representándolos.

Encuesta ¿Es Inter Miami un buen destino para Modric? ¿Es Inter Miami un buen destino para Modric? YA VOTARON 0 PERSONAS

Lo cierto es que, por ahora, todo queda en rumores, pero se conoció que Messi ve con buenos ojos el arribo del croata y que David Beckham ya ha tenido aproximaciones al mediocampista. Además, Arabia Saudita intentó ficharlo en el último verano y no sería extraño ver que en pocos meses vuelva a caer una oferta desde aquellas latitudes.

Lo que viene para Modric y Croacia

Por lo pronto, el jugador balcánico está enfocado en los próximos compromisos que tendrá al Selección Croata. Este jueves, a las 15.45 (hora argentina) recibirá a Turquía en un cruce directo para quedar a solo un paso de la Eurocopa 2024. El domingo, en el mismo horario, afrontará otra jornada en Gales, esperando tener abrochado el boleto al final de esa noche.