Como uno de los equipos más grandes del planeta, Real Madrid tiene millones de fanáticos alrededor del planeta y Rafael Nadal es uno de los más famosos. El tenista siempre se mostró hincha de los blancos y, en una entrevista con Movistar Plus+, se animó a contar cómo ve la actualidad del club.

El ganador de 22 Grand Slams confesó que no descarta presidir al Merengue en el futuro: “No tengo ese sueño pero sí me gustaría. Pero a día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Luego, la vida da muchas vueltas y hay que plantearse si está uno capacitado para ciertas cosas. Creo que no cumplo los requisitos para serlo“.

En cuanto al último mercado de pases, también destacó el imponente arranque de Jude Bellingham en la capital española: “Se ha hecho un fichaje espectacular“. Pero también recordó la novela con Kylian Mbappé y se mostró a favor de que el francés se ponga la camiseta de los blancos.

“Yo sí, yo no tengo ningún problema con Mbappé. Todo lo contrario. Yo feliz de que viniera. Claro que me gusta Mbappé. Sólo faltaría. ¿A quién no le gusta Mbappé?“, explicó el tenista de Manacor.

Y luego defendió su decisión de continuar en PSG: “¿Qué obligación tenía Mbappé de venir? El Madrid es el Madrid. El Madrid es más grande que cualquier jugador. Esa es la realidad. Mbappé tampoco tiene la obligación de venir al Madrid cuando nosotros los aficionados del Madrid queremos que venga Mbappé“.