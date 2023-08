No lo perdona, Xavi apuntó contra Dembélé por su salida del Barcelona: "estoy decepcionado..."

A comienzos de esta semana se hizo tangible el interés del Paris Saint-Germain por llevarse a Ousmane Dembélédel Barcelona. Y si bien los galos no pudieron pagar la cláusula a tiempo, la negociación parece que llegará a buen puerto y el francés regresará a su país para jugar en el campeón local.

Esto deja un hueco difícil de rellenar en el Barcelona, ya que Xavi contaba con Dembélé para que, finalmente recuperado de tantas lesiones, sea el desequilibrante en la ofensiva.

Xavi, incrédulo con la salida de Dembélé del Barcelona

Sin embargo, el entrenador culé ya conoce los detalles de la situación y luego del amistoso de anoche ante el AC Milan, no se guardó nada al ser consultado sobre la situación: “Es simple. [Dembélé] Nos explicó que tenía una propuesta del PSG. Que ha hablado con Luis Enrique y con Al Khelaïfi y que tenía una oferta. Evidentemente no la podemos igualar. No podemos competir”, explicó.

“Yo estoy decepcionado”, reconoció Xavi, aunque aclaró que “lo importante es que ha sido claro. Le deseo suerte”. Dembélé fue una de las piezas centrales en esta pretemporada del Barcelona, con un actuación destacada en el Clásico ante Real Madrid, y Xavi tenía puestas sus expectativas en él.

“Yo le veía tan feliz que no lo esperaba. Pero esto sigue y si no quiere estar en el Barça hay que dejarle marchar”, sentenció. Ahora le tocará al Barcelona buscar el refuerzo para suplantar semejante baja, y Xavi aseguró que irán a por ello.

Siempre teniendo en cuenta los límites del Fair Play Financiero, el Barcelona buscará suplantar una baja sensible en la alineación titular, y habrá que ver qué encuentra en el mercado que pueda asemejarse a lo que Dembélé podía producir en el campo.