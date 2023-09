Es la sensación de la ciudad condal, el joven que ha renacido bajo el brazo de Xavi Hernández y un chico cumple su sueño mientras Europa mira de reojo sabiendo que Barcelona tendrá más que difícil el retenerle más allá del 30 de junio del 2024. Desde el entorno de Jorge Mendes desvelan que ni Pep Guardiola, Jürgen Klopp o Mikel Arteta aceptaron la llegada de Joao Félix a la Premier League.

No fue un verano fácil para el delantero que todavía es propiedad del Atlético de Madrid y a donde volverá el portugués cuando termine la temporada. Barcelona ostenta su cesión (sin opción de compra) hasta finales de una campaña donde se espera Joao Félix se revalúe para después venderle lejos de LaLiga. Los pasos pudieron haberse adelantado pero Inglaterra dijo no.

Paulo Futre, leyenda del Atlético de Madrid e intimo de Jorge Mendes, charló con CADENA SER para describir lo ocurrido alrededor de su compatriota. Desvela que hubo intentos por llevarle a la ciudad de Manchester, que ambos equipos lo rechazaron y que solo Unai Emery con su sorprendente Aston Villa movieron ficha para quedarse con sus servicios. Joao espero y cumple su sueño en Barcelona. Hasta aquí acumula 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos.

“Una pesadilla”

“Cuando Joao dijo que soñaba con jugar en el Barça empecé a vivir una pesadilla que dura hasta hoy. Llamé a Mendes y le dije que las declaraciones que había hecho João eran cosa suya y me dijo que no. Discutimos por teléfono y me dijo que había hablado con el Manchester United. Comprobé lo que me dijo porque tengo amigos y era verdad. Después él había hablado con el Manchester City, también lo comprobé y ellos tampoco querían a João”, empieza Futre en la CADENA SER.

El famoso Big Six le cerró las puertas al renacido delantero: “Lo que no es normal es que entrenadores fenómenos sabían que Joao era un genio (…) entraba en su sistema de juego, pero nadie lo quería. Ni Arteta, ni Guardiola, ni Klopp, ningún club… Mi pregunta es ¿Por qué nadie ha querido a Joao? El único equipo que lo ha querido ha sido el Aston Villa de Monchi y Emery. Joao dijo que no cuando había acuerdo entre Atleti y Aston Villa a principios de julio”.

“No quería que fuese al Barça porque era un rival y porque lo que ha pasado ahora. Tuve una discusión increíble con Jorge Mendes, la más grande desde que nos conocimos. Es terrorífico pensar que el Barça pueda ser campeón de Champions o de Liga con Joao Félix. Es de locos que puedan ganar la Champions contra el Atleti con un gol de Joao”, cierra un Paulo Futre que desvela no solo las intenciones de Jorge Mendes por colocar a Félix en la Premier League, sino igualmente como está le cerró las puertas tras su complicado paso por Chelsea. Barcelona le disfrutará hasta el 30 de junio del 2024.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona confirmó los fichajes de Ilkay Gundogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. João Cancelo (Manchester City) y João Félix (Atlético de Madrid), en tanto, llegaron como cedidos.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Barcelona?

Barcelona tendrá acción de inmediato luego del partido ante Celta. Ahora, jugará por la séptima jornada de LaLiga, ante Mallorca en el Iberostar Estadio el próximo martes 26 de septiembre.